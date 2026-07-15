¿Protección Civil activó el SIAT en Chiapas por lluvias? Esto sabemos

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas activó el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias (SIAT-Chiapas) ante el pronóstico de tormentas en distintas regiones del estado.

El aviso contempla precipitaciones de moderadas a fuertes, actividad eléctrica, rachas intensas de viento y posible caída aislada de granizo, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse informada y atender las recomendaciones preventivas.

De acuerdo con el boletín emitido la mañana del 15 de julio, el SIAT-Chiapas señaló un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre 13 y 18 grados.

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Sin embargo, el principal riesgo se concentra en el desarrollo de lluvias y tormentas con actividad eléctrica, acompañadas de rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora y posible caída aislada de granizo.

SIAT Chiapas ı Foto: PC Chiapas

En una actualización del pronóstico emitida por Protección Civil durante la tarde, imágenes satelitales mostraron tormentas con potencial para generar lluvias moderadas a fuertes en las regiones Maya, Selva, Istmo-Costa y Soconusco, donde además podrían registrarse rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Para el resto de la entidad se prevén cielos mayormente nublados y lluvias ligeras a moderadas en zonas como Mezcalapa, Bosques, Altos, Tulijá, Meseta Comiteca, Llanos, Sierra y Frailesca.

Las autoridades también advirtieron que durante las siguientes dos a tres horas podrían continuar desarrollándose tormentas, favoreciendo lluvias fuertes en Selva, Meseta Comiteca, Maya, Altos, Frailesca, Istmo-Costa y Soconusco, mientras que, en Mezcalapa, Valles Zoque, Metropolitana, Bosques, Tulijá y Llanos persistirá el potencial de precipitaciones ligeras a moderadas, sin descartar que se intensifiquen de manera puntual.

Además del pronóstico de lluvias, Protección Civil informó que en la región del Tehuantepec se esperan vientos del noreste y noroeste con rachas de 56 a 65 kilómetros por hora, así como oleaje de entre 2.1 y 2.7 metros de altura.

Pronóstico en Chiapas ı Foto: PC Chiapas

Vigilan dos zonas de baja presión en el Atlántico

Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantienen vigilancia sobre dos zonas de baja presión en el océano Atlántico.

La primera se localiza sobre el noreste del Golfo de México y la costa sureste de Estados Unidos, con 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

La segunda se ubica frente a la costa de Guinea Bissau, al sur de las Islas de Cabo Verde, aproximadamente a 7 mil 200 kilómetros al sureste de Quintana Roo, y presenta 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en 48 horas como en siete días.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades, especialmente en las regiones donde se prevén lluvias más intensas, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

Zona de Vigilancia en Chiapas ı Foto: PC Chiapas

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LMCT