¿Cómo afectará un ‘El Niño’ muy fuerte al clima de México? Calor, lluvias y huracanes, entre los posibles efectos

Los pronósticos meteorológicos internacionales mantienen bajo vigilancia la evolución de El Niño, un fenómeno climático que podría fortalecerse durante la segunda mitad de 2026 y convertirse en uno de los eventos más intensos registrados en las últimas décadas.

Aunque todavía se trata de una proyección, especialistas consideran que sus efectos podrían sentirse en distintas regiones de México mediante cambios en las lluvias, las temperaturas y el comportamiento de los ciclones tropicales.

De acuerdo con los modelos más recientes de organismos como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe una alta probabilidad de que El Niño permanezca activo hasta la primavera de 2027. Sin embargo, los expertos subrayan que sus impactos no serán iguales en todo el territorio nacional, ya que dependerán de las condiciones atmosféricas de cada región.

En 2026-2027, el fenómeno de El Niño podría ser más intenso, con lluvias fuertes en el norte del país a finales de este año. El Gobierno de México mantiene información oportuna, acciones preventivas y establece puestos de mando en zonas costeras del país.



En dos meses estará… pic.twitter.com/RNPdNhcFaw — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 9, 2026

¿Qué es El Niño y por qué podría ser tan intenso?

El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial registran un calentamiento superior a lo habitual durante varios meses.

Ese incremento en la temperatura modifica la circulación de la atmósfera y altera los patrones climáticos en diversas partes del mundo, provocando desde lluvias extraordinarias hasta periodos de sequía.

Los pronósticos actuales apuntan a que el fenómeno podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante el segundo semestre de 2026. Si este escenario se confirma, se convertiría en uno de los eventos más relevantes de las últimas décadas por su capacidad para modificar el clima en distintas regiones del planeta.

¿Cómo afectará El Niño al clima de México?

En el caso de México, uno de los principales efectos esperados es un aumento de las temperaturas por encima del promedio en distintas zonas del país, lo que podría favorecer la presencia de olas de calor más frecuentes e intensas.

Al mismo tiempo, los patrones de lluvia podrían cambiar de forma considerable, con regiones donde se presenten precipitaciones superiores a lo normal y otras donde persistan condiciones de sequía o una disminución de las lluvias.

Estos contrastes también podrían incrementar el riesgo de inundaciones y deslaves en los lugares donde se registren lluvias torrenciales, mientras que en otras entidades podría agravarse la escasez de agua y aumentar la presión sobre las actividades agrícolas y ganaderas.

⛈ El Niño podría ser uno de los fenómenos "más fuertes jamás registrados", alertan expertos



📆 El fenómeno meteorológico de El Niño se ha intensificado durante el último mes y podría convertirse en uno de los eventos "más fuertes registrados" desde 1950, con un 81% de… pic.twitter.com/qJH4W1uFEY — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 9, 2026

¿Qué pasará con la temporada de huracanes?

Otro de los aspectos que podría modificarse es la actividad de ciclones tropicales. Históricamente, los eventos de El Niño suelen reducir la formación de huracanes en el océano Atlántico debido al incremento de la cizalladura del viento, una condición que dificulta el desarrollo de estos sistemas.

En contraste, el Pacífico oriental suele registrar una mayor actividad ciclónica, lo que aumenta la posibilidad de que tormentas y huracanes se aproximen o impacten las costas mexicanas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil, ya que las previsiones climáticas se actualizan constantemente conforme evoluciona el fenómeno y se dispone de nueva información sobre su comportamiento.

🚨 El Niño sigue subiendo y ahora es moderado. Hay 97% de probabilidad de que sea fuerte o bien fuerte en los proximos meses.



Se anticipan anomalías extremas a nivel global que típicamente se traduce en condiciones bien secas y cálidas para Centroamérica,el Caribe y norte de… pic.twitter.com/UjKvRvPfhq — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) July 9, 2026

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MSL