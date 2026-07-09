Pato Merlín, ícono mundialista, tiene billete de la Lotería Nacional

La titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó el protocolo oficial para dar a conocer la imagen del boleto conmemorativo.

El Pato Merlín, el carismático ícono viral de la Copa Mundial de futbol 2026 en México, ahora protagoniza un billete conmemorativo de Lotería Nacional. Este reconocimiento celebra la alegría y el espíritu trabajador de las familias mexicanas, ofreciendo un Premio Mayor de 17 millones de pesos en el Sorteo Superior 2891.

La develación del billete se realizó en la Ciudad de México, donde Merlín y su familia, los Gómez, comerciantes de la Alameda Central, estuvieron presentes. La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que la popular ave, vestida con los colores de la Selección Nacional, se convirtió en un símbolo inesperado de la afición, representando la calidez y autenticidad del pueblo mexicano.

Salomón expresó que, mientras el mundo celebraba el futbol, México regaló una historia nacida del cariño de la gente. “Celebrar a Merlín es celebrar a una familia trabajadora, la alegría de nuestro pueblo y esa forma tan mexicana de conquistar el corazón del mundo sin dejar de ser nosotros mismos", afirmó la titular, subrayando la capacidad de los mexicanos para emocionarse con la sencillez.

El carismático Pato Merlín acudió al evento portando los mismos colores institucionales que distinguen a la Selección Nacional. ı Foto: Especial.

Agradecen cariño hacia el Pato Merlín

Karla Ivette Gómez López, cuidadora principal de Merlín, agradeció el cariño recibido. Resaltó que el homenaje trasciende su historia personal, pues junto con el pato, representan a todas las familias trabajadoras de México que luchan día a día por el sustento. La Presidenta Claudia Sheinbaum también reconoció a la familia Gómez en Palacio Nacional, destacando su simbolismo de alegría y solidaridad.

Lotería Nacional, con 256 años de historia, difunde valores que fortalecen la identidad nacional. Dedicar un cachito a Merlín es un motivo de orgullo. El Sorteo Superior No. 2891 pone a la venta dos millones 400 mil cachitos, con una bolsa de 51 millones de pesos en premios. Los vigesimocuartos están disponibles con billeteros, puntos de venta, App MiLotería y miloteria.mx.

El sorteo se realizará el viernes 24 de julio de 2026, a las 20:00 horas, y será transmitido por el canal de YouTube institucional. Este evento invita a celebrar lo auténtico y a reconocer que el cariño hacia los animales debe ir siempre de la mano del respeto y el bienestar, un mensaje que Merlín y su familia encarnan con dignidad.

La cuidadora Karla Ivette Gómez López consideró este diseño como un tributo genuino al esfuerzo cotidiano del comercio popular de la Alameda Central. ı Foto: Especial.

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JVR