Cristiano Ronaldo ha participado en seis Copas del Mundo a lo largo de su carrera y se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del fútbol a nivel internacional, siendo un ejemplo de talento y disciplina para sus seguidores.

En su vida privada, el jugador no se ha quedado atrás, ya que a través de los años ha logrado formar una familia junto a su actual prometida, la modelo y empresaria Georgina Rodríguez, así como con sus cinco hijos.

¿Quiénes son los hijos de Cristiano Ronaldo?

‘El Bicho’ tiene cinco hijos. El primero de ellos, llamado Cristiano Jr. nació en 2010 y fue nombrado en honor a su padre y que parece tener intención de seguir con su legado en el fútbol. La figura del deporte nunca ha hablado de manera pública sobre la identidad de la madre de su primogénito.

“Hay aspectos de la vida que son privados, y la gente debe respetar la privacidad. Cuando Cristiano crezca, siempre le diré la verdad porque se lo merece, porque es mi hijo. Pero no la diré solo porque la gente quiera que la diga”, dijo en entrevista con Jonathan Ross en 2015.

En junio del 2017, Cristiano Ronaldo recibió a los gemelos Eva María y Mateo Ronaldo por medio de gestación subrogada. Meses antes del nacimiento de los gemelos, Ronaldo comenzó su relación con Georgina Rodríguez, lo que los llevó a recibir en noviembre del mismo años a su hija Alana Martina.

Finalmente, en abril del 2022 dieron la bienvenida su hija Bella Esmeralda, quien habría tenido un hermano gemelo llamado Ángel, pero él lamentablemente falleció.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro hijo. Es el mayor dolor que unos padres pueden sentir”, escribieron. “Solo el nacimiento de nuestra hija nos da fuerzas para afrontar este momento con esperanza y felicidad”.

La pareja ha publicado en diversas ocasiones fotos familiares en las que muestran que los pequeños están creciendo de manera sana y feliz bajo su crianza.

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