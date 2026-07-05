¿Quiénes son Astor y Gabrielle, los hermanos de Erling Haaland? FOTOS

El delantero noruego Erling Haaland ha destacado durante este Mundial por los goles que ha anotado, por su gran agilidad dentro del campo, pero también por su altura, y por los memes que hay en redes sociales de él.

Haaland se ha viralizado en redes sociales por los memes y videos que las y los aficionados han hecho con su imagen, incluyendo el video de celebración de la Selección Mexicana en la que los jugadores tienen máscaras con su cara.

El doblete que anotó Haaland en el partido contra Senegal ayudó al avance de su equipo a dieciseisavos de final; sin embargo, la ausencia de este durante el partido contra Francia no pasó desapercibida.

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Sin duda alguna el delantero de Noruega es uno de los futbolistas más destacados en este torneo, pues cuenta con la capacidad de anotar goles y lo ha demostrado durante toda su carrera profesional.

Erling Haaland se encuentra entre el top cinco de futbolistas que están perfilados para ganar el reconocimento como máximo goleador de este Mundial, pues hasta el momento tiene cinco goles a su nombre.

Además del desempeño dentro del futbol profesional, la vida personal de Erling Haaland también es un tema de conversación entre los internautas, incluyendo a sus hermanos Astor y Gabrielle.

¿Quiénes son los hermanos de Erling Haaland?

Astor y Gabrielle Braut Haaland son los hermanos del futbolista de Bryne, Erling Haaland, quienes lo han acompañado desde sus inicios de su carrera profesional dentro del futbol.

De acuerdo con un artículo del medio Fotball Reise Tips de Noruega, Astor y Gabrielle son un apoyo fundamental para el delantero, pues su infancia estuvo llena de actividades al aire libre y unión.

Astor, Gabrielle y Erling son hijos de Alfie Haaland; un hombre noruego que jugó en la Premier League, y de Gry Marita Braut; una campeona noruega de heptatlón, por lo que esta familia siempre ha estado rodeada del deporte.

Astor Braut Haaland es el mayor de los tres hermanos, y mantiene un perfil bajo; sin embargo, se sabe que este estudió en el Instituto de Negocios de Birmingham (BI), por lo que con su formación en economía y administración tiene una carrera profesional en negocios.

Gabrielle Braut Haaland es la hermana de en medio, y comparte en redes sociales fotografías de ella junto a sus dos hermanos; es madre de tres hijos y se desarrolló profesionalmente dentro del sector de la salud.

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