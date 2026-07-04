Brasil vs Noruega: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Brasil y Noruega se miden en octavos de final de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Brasil encara los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 con la responsabilidad y presión de ser la favorita cuando se mida en Nueva York a Noruega, que luce como víctima ante la escuadra que más veces ha ganado el campeonato.

Da la sensación que Noruega cumplió en el Mundial 2026 al alcanzar los octavos de final y con ese perfil bajo pueden dar la sorpresa. Las esperanzas están depositadas en lo que pueda hacer el letal artillero Erling Haaland, quien tiene cinco goles.

Haaland pelea la Bota de Oro con otros grandes anotadores como, Harry Kane que tiene cinco dianas; Kylian Mbappé, quien hasta antes de enfrentar a Paraguay suma seis festejos; Lionel Messi lidera este listado con siete anotaciones.

🇧🇷 Brazil have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026

¿Dónde ver el Brasil vs Noruega de la Copa del Mundo 2026?

El partido entre Brasil y Noruega, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, inicia este domingo 5 de julio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de VIX.

Brasil encara el juego ante Noruega con una baja sensible

La Selección de Brasil siempre es candidata en una Copa del Mundo. En ocasiones sostiene ese favoritismo por la calidad y el nivel de sus seleccionado, pero en Norteamérica 2026 lo hace desde la historia y la memoria.

For the first time since 2023, @neymarjr is back on the field for Brazil.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HXU0ww5Q5R — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Brasil se ha visto en una reconstrucción, en un cambio de futbolistas y hasta en un cambio en su estilo de juego. Hay pocos jugadores que representan el tan famoso Jogo Bonito que fue referencia.

Uno de esos pocos es el mediocampista Lucas Paquetá, quien salió cojeando en el duelo ante Japón, por los 16vos de final y quien se perderá el partido de octavos de final contra Noruega.

“El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, supervisado por el cuerpo médico de la selección brasileña, con el objetivo de lograr su recuperación y regreso a la actividad en el menor tiempo posible”, informó la Confederación Brasileña de Futbol.

Danilo Santos, Neymar, Fabinho, Ederson, Endrick y Gabriel Martinelli son las opciones que tiene Carlo Ancelotti para reemplazar a Paquetá, quien suma 13 goles en 67 apariciones internacionales con Brasil.

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