Marruecos elimina a Canadá para llegar a cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

Marruecos celebra un gol ante Canadá en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Marruecos terminó con el sueño mundialista de la anfitriona Canadá. Los Leones del Atlas se impusieron por 3-0 para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en donde esperan rival entre Francia y Paraguay. Es la segunda vez que los africanos superan los octavos de final.

Marruecos hace historia como el único país de África que califica a cuartos de final y es la primera que lo hace en dos ediciones del Mundial, la primera fue en 2022. Camerún (1990), Senegal (2002) y Ghana (2010) lo hicieron sola una vez.

🚨🇲🇦 Azzedine Ounahi scores his second goal against Canada.

pic.twitter.com/mq2aZoESSo — Sports on Predict (@predictdotsport) July 4, 2026

Marruecos doblega a Canadá

Aunque les costó, el equipo marroquí rompió las ilusiones de los norteamericanos con goles de Azzedine Ounahi, quien facturó al 50′ y 82′ para un doblete consagratorio. Soufiane Rahimi puso la estocada final al 98′, con el duelo ya resuelto.

TE RECOMENDAMOS: Copa del Mundo Vozinha relata el momento que vivió con Leo Messi y que recordará por siempre

El partido fue de ida y vuelta, de mucha intensidad por momentos, con ritmo alto en las descolgadas de ambos equipos. El planteamiento provocó que ninguna escuadra saliera a encerarse, por lo que hubo vatios tiros a gol e intervenciones de los arqueros.

En la primera parte el equipo canadiense tuvo una gran oportunidad de irse adelante en el marcador. Dentro del área Jonathan David piso el balón para jalarlo y salir de la marca del central rival, sacó un disparo que fue atajado por Yassine Bounou, quien en total tuvo tres atajadas clave para mantener su arco en blanco.

El marcador no reflejó el trámite del cotejo, en donde Los Alces llegaron a poner en peligro a Marruecos. Para dejar constancia las paradas de Bounou al 5′, 10′ y 79′. Como lo fue ante Países Bajos, el arquero africano fue clave.

Una curiosidad es que Yassine Bounou se enfrentó a su país de nacimiento. El portero marroquí nació en Montreal, Canadá, pero de niño fue a vivir al continente de África, de donde sus padres son originarios.

aar