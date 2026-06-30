Gilberto Mora: edad, estatura y quién es su papá

Gilberto Mora es uno de los integrantes del equipo de la Selección Mexicana que disputa el Mundial 2026. Ha llamado la atención porque es de los más jóvenes que están haciendo historia en el evento deportivo más grande del futbol.

El futbolista cobró notoriedad en el partido de México vs Ecuador pues él estuvo presionando para anotar un gol a favor de la Selección. Por lo que destacó su forma de juego y también su corta edad.

¿Cuántos años tiene Gilberto Mora?

El futbolista Gilberto Mora tiene 17 años de edad y nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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¿Cuánto mide Gilberto Mora?

De acuerdo con la información, el jugador mide 1.75 metros.

¿Quién es el papá de Gilberto Mora?

El papá de Gilberto Mora es el exfutbolista y entrenador Gilberto Mora Olayo. Se desempeñaba como mediocampista. Debutó en Primera División con el Deportivo Toluca en el Verano 1997.

Gilberto Mora Olayo, papá de Gilberto Mora ı Foto: Redes sociales

Tras un paso por equipos de ascenso, regresó al máximo circuito con Veracruz en 2002 y luego se consolidó en Jaguares de Chiapas, donde jugó varios años y se convirtió en un referente para la afición. Es especialmente recordado por un gol de tiro libre en el Clausura 2003 que salvó al equipo del descenso frente a Tecos.

Su carrera incluyó pasos por Puebla FC y, finalmente, Club Tijuana en la Liga de Ascenso. Con los Xolos fue parte fundamental del ascenso a Primera División en 2011, donde se retiró.

Gilberto Mora hijo también llegó a los Xolos de Tijuana en 2015, donde su padre trabajó en las fuerzas básicas del club. Sin embargo, si desempeño podría llevarlo a emprender su carrera en Europa, un sueño que tienen muchos futbolistas profesionales.

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