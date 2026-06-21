Gilberto Mora haría historia como el mexicano más joven en ser titular con la Selección Mexicana

Gilberto Mora está a las puertas de hacer historia con la Selección Mexicana. Si Javier Aguirre decide incluirlo en el once inicial para el compromiso de este sábado, el mediocampista de Xolos se convertirá en el futbolista mexicano más joven en ser titular con el Tricolor, una marca que lo colocaría en los libros de récords del futbol nacional.

Con apenas 16 años, el joven talento ha demostrado la personalidad y calidad suficientes para ganarse la confianza del cuerpo técnico, que contempla darle la responsabilidad de iniciar el encuentro en un momento importante para el combinado nacional.

De acuerdo con el periodista Omar Villarreal, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre contempla rotaciones para este encuentro, luego de que México ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda y el primer lugar del grupo. Este escenario abre la puerta para que varios jugadores con pocos minutos tengan actividad, entre ellos el talentoso mediocampista de apenas 17 años.

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Aguirre apuesta por las nuevas generaciones

Desde su regreso al banquillo nacional, “El Vasco” ha dejado claro que busca construir una Selección con una mezcla de experiencia y juventud, abriendo espacio para futbolistas que atraviesan un gran momento.

En ese contexto, Mora se ha ganado un lugar gracias a sus actuaciones con Xolos y al nivel mostrado durante las concentraciones con el combinado nacional.

El duelo ante Chequia, que se disputará en el Estadio Ciudad de México, aparece como el escenario ideal para su posible debut desde el once inicial, en un contexto donde México puede permitirse probar variantes sin la presión del resultado.

La decisión final dependerá del cuerpo técnico, que analiza el desgaste físico del plantel y la necesidad de mantener ritmo competitivo rumbo a los octavos de final. Sin embargo, la opción de ver a Mora desde el arranque ha tomado fuerza en las últimas horas.

La confianza de una nueva generación

Mora no solo ha llamado la atención por su posible debut histórico, sino también por su discurso y madurez pese a su corta edad. En entrevistas recientes ha señalado la importancia de que México crea en su potencial para competir al más alto nivel en el Mundial.

El mediocampista se ha consolidado como una de las joyas emergentes del futbol mexicano, destacando por su técnica, visión y crecimiento constante tanto en su club como en su proceso con la Selección.

El partido ante Chequia podría no solo ser un trámite de fase de grupos, sino el inicio de una historia que marque a una nueva generación del futbol mexicano.

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