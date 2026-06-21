¿Quién es la novia de Lamine Yamal, la estrella de España en el Mundial 2026?

Inés García, influencer y creadora de contenido de 21 años de edad, es la novia de Lamine Yamal, la principal estrella de la selección de España en la Copa del Mundo 2026, en la que ya hizo su primer gol en el 4-0 de La Roja sobre Arabia Saudita en la segunda jornada del Grupo H.

Originaria de Sevilla, la pareja del también extremo del Barcelona comparte contenido de estilo de vida y moda en sus redes sociales, principalmente TikTok e Instagram. Antes de ello estudió Relaciones Internacionales en la capital de Andalucía.

¿Cuándo comenzó la relación entre Lamine Yamal e Inés García?

Lamine Yamal e Inés García hicieron su primera aparición pública justos el 20 de mayo de este año durante una cena que el Barcelona organizó en Castelldefels, evento organizado por la coronación del club en LaLiga.

En dicha ocasión tanto el futbolista como la influencer lucieron juntos y cariñosos ante las cámaras, por lo que las imágenes se hicieron virales rápidamente.

Un mes después de dicha cena se la visto a Inés García apoyando desde las tribunas a Lamina Yamal en cada uno de los juegos que España ha disputado hasta el momento en el Mundial 2026.

¿Cuántas novias ha tenido Lamine Yamal?

Inés García es la cuarta novia que se le conoce a Lamine Yamal hasta el momento. La primera fue Alex Padilla, una joven de Barcelona con la que se le relacionó después de que fue a verlo a Alemania a la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra.

La segunda pareja del astro de España fue la influencer Fati Vázquez, quien tiene 12 años más que el jugador de 18 años de edad. A pesar de que fueron vistos juntos en Italia en el verano de 2025, el romance no llegó a más.

La tercera pareja sentimental de Lamine Yamal fue la cantante argentina Nicki Nicole, con quien anduvo solamente algunos meses. Rumores indicaron que el vínculo se terminó por una infidelidad, lo que el jugador del Barcelona negó categóricamente.

EVG