¿Quién es la novia de Mikel Oyarzabal, futbolista de la selección de España?

Este domingo España se llevó un 4-0 durante el partido contra Arabia Saudita en el partido de fase de grupos de la Copa Mundial, y Mikel Oyarzabal marcó un doblete durante el enfrentamiento.

Luego del partido de este, domingo Mikel Oyarzabal fue nombrado MVP tras anotar un doblete contra Arabia Saudita, y dijo que durante este partido el mayor cambio con respecto al anterior es que “a la primera o a la segunda que hayamos tenido oportunidad de hacer gol el balón haya entrado”.

Debido a que el delantero ha destacado por su desempeño durante los partidos internacionales que ha disputado, muchos expertos señalan que es uno de los seleccionados que podría calificarse como infravalorado.

¡Ya van 2-0! 😮‍💨



Oyarzabal aprovecha los rebotes dentro del área para empujar el balón y extender la ventaja para España 🫡#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



🔴 Los MEJORES partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ TOTALMENTE… pic.twitter.com/EYXgOHay2J — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 21, 2026

¿Quién es la novia de Mikel Oyarzabal?

Mikel Oyarzabal Ugarte nació el 21 de abril de 1997 en Éibar, Guipúzcoa, y actualmente juega como centrocampista y delantero en el Real Sociedad de Fútbol de la Primera División de España.

Como parte de la Selección Nacional de España, Oyarzbal debutó con la sub-21 en marzo del 2017, y para 2024 logró ser el tercer seleccionado español en marcar un triplete, un hecho que no había ocurrido desde el 2012.

Mikel Oyarzabal no solamente ha demostrado mantener su fidelidad al paso de los años al Real Sociedad; equipo con el que ha permanecido desde el 2014 hasta la actualidad, sino también a su pareja sentimental.

La relación de Mikel Oyarzabal y su vida personal permanecen fuera del ojo público; sin embargo, es conocido que el futbolista español mantiene una relación desde hace muchos años con Ainhoa Larrauri, con quien tiene un hijo que nació en 2023.

Mikel Oyarzabal y Ainhoa Larrauri ı Foto: Redes Sociales

Pese a que Oyarzabal prefiere mantener a su familia y vida personal lejos de sus redes sociales, en mayo del 2015 compartió una felicitación a Ainhoa por su cumpleaños número 18, lo que deja en evidencia que ambos han crecido juntos.

Ainhoa Larrauri también se mantiene alejada del ojo público y de las redes sociales, pues aunque se le ha visto junto al seleccionado español dándole su apoyo durante los eventos deportivos, nunca ha buscado protagonizar algún momento en la carrera del futbolista.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.