Gianni Infantino ofreció a Marruecos albergar la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo, según The Times

Gianni Infantino podría dejar de ser el presidente de la FIFA después de las diferentes polémica que se han vivido durante y después del Mundial 2026, es por eso que el mandamás suizo busca el apoyo de algunos países para mantenerse en el cargo cuatro años más.

Con información de The Times, el presidente de la FIFA estaría ofreciendo a Marruecos albergar la final de la Copa del Mundo 2030 en Casablanca y a cambio él pide que el país africano lo apoye de cara a las próximas elecciones para reelegirse como el rostro principal del máximo organismo rector del futbol a nivel mundial.

Gianni Infantino durante una conferencia del Mundial. ı Foto: AP

La idea de Gianni Infantino es que la final de la Copa del Mundo 2030 se juegue en el Estadio Hassan II, el cual tendrá una capacidad para poco más 110 mil espectadores, aunque en caso de quedar fuera de la presidencia y que Marruecos le de el apoyo, el partido por el título en el país africano podría peligrar.

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Marruecos se ha convertido en uno de los aliados de Gianni Infantino en los últimos años, tanto así que la ciudad de Rabat albergará el próximo Congreso de la FIFA en marzo del 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones para elegir al presidente del organismo.

Desde que se dio a conocer la idea de implementar el FIFA Forward, Gianni Infantino se ha puesto en contra a confederaciones como la UEFA, la Concacaf y la AFC, a pesar de que su iniciativa no continuó por la presión que impusieron.

Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, conversa con Gianni Infantino, titular de la FIFA, el 15 de mayo de 2025, en Luque, Paraguay. ı Foto: AP

No solo Marruecos busca albergar la final del Mundial 2030, también España está peleando por recibir el partido por el título en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, así que las elecciones de 2027 podrían definir al país que se ponga por encima de cara a la definición de la sede para la gran final.

De momento, Gianni Infantino no ha dado alguna declaración sobre el su petición a Marruecos para continuar siendo el presidente de la FIFA por un proceso más, ya que sería el mandatario del organismo rector durante la Copa del Mundo del 2030.

DCO