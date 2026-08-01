La exorbitante cantidad de dinero que Gianni Infantino habría recibido si se privatizaba el Mundial

Gianni Infantino se quedó con las ganas de recibir una exorbitante cantidad de dinero.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, iba a recibir 30 millones de dólares de salario si se aprobaba su propuesta de privatizar el Mundial, reveló el periodista británico Martyn Ziegler, de The Times, el encargado de revelar los planes del suizo-italiano.

Esta exorbitante cantidad de dinero equivale a 520 millones 425 mil pesos mexicanos. El mandamás del ente rector del balompié a nivel internacional se quedó con las ganas de que su criticada propuesta prosperara.

🚨💰 Gianni Infantino tenía en la mira recibir un salario de 30 millones de dólares anuales más bonificaciones por liderar la nueva empresa de la FIFA, dicen los denunciantes.



Ahora que el plan "cutre" se ha derrumbado, las confederaciones más poderosas del fútbol están actuando… pic.twitter.com/jGD4kx7Dy7 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) August 1, 2026

Gianni Infantino dio vuelta a atrás a su propuesta de vender una parte del Mundial a inversores privados después de que UEFA, Concacaf y la AFC rechazaron la misma de manera categórica.

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Peligra permanencia de Gianni Infantino en la FIFA

Luego de que la FIFA dio vuelta atrás a la propuesta de Gianni Infantino, la UEFA compartió un comunicado en el que aseguró que el suizo-italiano ha perdido confianza en el organismo, lo que pone en entredicho su continuidad al frente del mismo.

“La actual dirigencia de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del futbol”, se lee en el mensaje del organismo europeo.

Las elecciones de la FIFA están programadas para celebrarse en marzo de 2027. La intención de Gianni Infantino es reelegirse para el periodo 2027-2031, pero tras su criticada propuesta y su polémico actuar en el Mundial 2026 su continuidad como presidente del organismo luce complicada.

El polémico papel de Gianni Infantino en el Mundial 2026

El último mes y medio Gianni Infantino estuvo en el ojo de huracán luego de controvertidas situaciones ocurridas en la Copa del Mundo 2026, entre ellas su cercana relación con Donald Trump.

Al presidente de la FIFA se le criticó su condescendencia con el presidente de Estados Unidos, quien, entre otras cosas, no permitió que la delegación de Irán durmiera ahí después de sus partidos en el magno evento, pues al finalizar cada uno de ellos debía volver a México, concretamente a su base en Tijuana, Baja California.

Otra de las principales polémicas fue la llamada telefónica que Donald Trump le hizo a Gianni Infantino para pedirle que se revisara la expulsión del delantero Folarin Balogun ante Bosnia y Herzegovina. La FIFA no aplicó la suspensión que le correspondía y el atacante estuvo disponible para el cotejo de octavos de final contra Bélgica.

EVG