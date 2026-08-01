México llega a 100 medallas de oro con la victoria de Ava Chávez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Ava Chávez durante la competencia en la que ganó el oro para México.

México sigue aumentando su hegemonía en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en el octavo día de actividad la delegación azteca llegó a las 100 medallas de oro gracias a la victoria de Ava Chávez en la disciplina de natación.

La atleta mexicana se subió a lo más alto del podio en la prueba de 200 metros libres para colgarse la presea de oro en Santo Domingo. Ava Chávez marcó un tiempo de 1 minuto, 59 segundos y 65 milésimas para conseguir el primer puesto en su respectiva prueba, la medalla de oro número 100 y la 226 para México en el medallero.

¡Histórico! 🇲🇽🔥

Ava Chávez le otorga a México la medalla 100 de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras ganar los 200m estilo libre con un impresionate crono de 1:59.65 min. pic.twitter.com/tPERp9i3zW — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 1, 2026

¿Cuál es la disciplina que le ha dado a México el mayor número de preseas de oro?

México ya presume más de 200 medallas en total y aún vamos a la mitad del evento, así que nuestro país puede seguir sumando preseas en las diferentes competencias que quedan por llevarse a cabo en Santo Domingo.

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La disciplina que más medallas de oro ha cosechado para México es la natación, ya que se han conseguido 22 preseas de primer lugar, de las cuales siete han sido en las pruebas de relevos y las demás en competencias individuales.

Paulo Strehlke es el nadador que se ha llevado los reflectores para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que el nadador mexicano sumó tres medallas en la disciplina de natación y dos más en aguas abiertas.

¡100 medallas de oro para México! 🥇🇲🇽

¡La delegación mexicana acaba de romper la barrera de las 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe!



Gracias a cada atleta por dejar el alma en cada disciplina. ¡Gigantes! 🔥💪 pic.twitter.com/gZtuUBd9Ab — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 1, 2026

México se encamina para ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México es el país que más veces ha ganado los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un total de 13 ocasiones, y este año la delegación azteca se encamina a volver a ser el primer puesto en el evento.

La delegación mexicana está cerca de sacar una ventaja de 100 medallas sobre Colombia, pero la diferencia ya es amplia y lo más probable es que México vuelva a terminar en lo más alto del medallero cuando los Juegos Centroamericanos y del Caribe lleguen a su fin.

DCO