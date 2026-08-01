Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: resumen de medallas que México ganó hoy 1 de agosto

Entrando al octavo día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la Delegación Mexicana ya superó la cosecha de las 200 medallas totales en el certamen y la primera ganada este sábado 1 de agosto fue gracias a Aram Michell Peñaflor Moysen.

Al momento no hay país que represente oposición para México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Colombia está en segundo lugar, pero las preseas ganadas por los representantes aztecas los tienen con mucha ventaja.

🥇🇲🇽 ¡Oro para México en triatlón!



Aram Michell Peñaflor Moysen se consagra campeón de los #SantoDomingo2026 en la prueba individual varonil, con tiempo de 1:45:28 horas. #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/9pgCohtW9B — CONADE (@conadeoficial) August 1, 2026

Doblete en triatlón

México sumó dos medallas más en el triatlón de Santo Domingo 2026 con Ana María Torres conquistando el oro con un tiempo de 1:59:00 horas, mientras Rosa Tapia gana el bronce con 2:00:08. El país por poco y suma tres representantes en el podio, con Marcela Álvarez en la cuarta plaza.

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Oro para México en triatlón

Aram Michell Peñaflor Moysen se consagra campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 en la prueba individual varonil de triatilón, con tiempo de 1:45:28 horas.

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