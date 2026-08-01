Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: resumen de medallas que México ganó hoy 1 de agosto

Entrando al octavo día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la Delegación Mexicana ya superó la cosecha de las 200 medallas totales en el certamen y la primera ganada este sábado 1 de agosto fue gracias a Aram Michell Peñaflor Moysen.
Al momento no hay país que represente oposición para México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Colombia está en segundo lugar, pero las preseas ganadas por los representantes aztecas los tienen con mucha ventaja.
Doblete en triatlón
México sumó dos medallas más en el triatlón de Santo Domingo 2026 con Ana María Torres conquistando el oro con un tiempo de 1:59:00 horas, mientras Rosa Tapia gana el bronce con 2:00:08. El país por poco y suma tres representantes en el podio, con Marcela Álvarez en la cuarta plaza.
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Oro para México en triatlón
Aram Michell Peñaflor Moysen se consagra campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 en la prueba individual varonil de triatilón, con tiempo de 1:45:28 horas.
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