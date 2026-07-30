Alejandra Estudillo se baña en oro tras conseguir el primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Alejandra Estudillo logró su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde la plataforma de 10 metros después de ejecutar sus cinco intentos y dejar en el segundo puesto a la clavadista dominicana Victoria Garza.

La atleta mexicana sigue con paso firme de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y se coloca como una de las mejores clavadistas del país, así que su participación en Santo Domingo le servirá para seguir acumulando confianza y experiencia en los grandes escenarios.

Con 21 años, Alejandra Estudillo ya se convirtió en campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así que su siguiente reto será ganar en los Panamericanos de Lima 2027 y después prepararse de cara a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles.

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En la misma competencia, Alejandra Estudillo compartió el podio con una atleta mexicana, Adriana Torres, quien con 16 años logró la medalla de bronce en el arranque de una carrera profesional que promete muchas preseas por parte de la mexicana. Torres sumó 313.70 puntos en sus cinco intentos para acompañar a Estudillo en el podio.

La actividad de los mexicanos en clavados continúa este sábado con la participación de la dupla conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya en la prueba de clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros y la final del trampolín de 1 metro en la que Rut Páez y Zyanya Parra tendrán actividad.

DCO