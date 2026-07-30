Historias de éxito. Ivette (de las gemelas de Chiquilladas) y Walter Dupont, orgullosos padres del nadador más rápido de México

El nadador mexicano Andrés Dupont, rostro de una nueva generación con la mira en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se consolida como el mejor velocista de México en los últimos tiempos durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el motor de impulso es su familia.

Su padre, Walter Dupont, y su madre, Ivette Cabrera, recordada con cariño por el público mexicano como una de las famosas gemelas Ivonne e Ivette del programa infantil Chiquilladas, viven desde las gradas del Complejo Acuático “Juan Pablo Duarte”, la emoción, los nervios y adrenalina pura con la explosividad de Andrés en la piscina, donde suma una medalla de oro dirigiendo el relevo 4x200 libre más una plata en el relevo 4x100 libre.

🥇🥈 Andrés Dupont, el velocista más rápido de México, brilla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una medalla de oro en el relevo 4x200 libre y una plata en el 4x100 libre.



🏊‍♂️ A sus 22 años y con el récord mexicano en los 100 metros libres, el… pic.twitter.com/lkSF9tukkM — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 30, 2026

Un equipo dentro y fuera del agua

Al concluir la ceremonia de premiación, portando con orgullo las playeras de la selección mexicana y con la emoción a flor de piel, los padres del nadador de 22 años, originario de Cancún, Quintana Roo, compartieron el significado de este logro, que se suma al récord absoluto mexicano de 48.14 segundos, que firmó en el 2025.

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“La familia siempre va a ser un equipo donde hay unión y fuerza”, expresó conmovida Ivette Cabrera. “Gracias a Dios, Andrés tiene un muy buen papá que ha estado con él en las buenas y en las malas, lo más importante es el tiempo, el amor y la vida, porque eso no regresa”.

La exintegrante de Chiquilladas reflexionó sobre la educación y el crecimiento de sus hijos con una profunda filosofía de vida: “Hay una frase muy bonita: ‘si lo hiciste con amor, lo hiciste bien’. Es un orgullo saber que nuestro hijo ha ganado medallas y buenos tiempos porque la competencia es contigo mismo, pero lo más importante es ser un buen ser humano”.

🏊‍♂️ Detrás del nadador más rápido de México están dos orgullosos padres: Ivette Cabrera, recordada por su participación en Chiquilladas, y Walter Dupont.



🇲🇽 En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 compartieron la emoción de ver a su hijo, Andrés Dupont,… pic.twitter.com/CdPu1468Hw — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 30, 2026

Disciplina desde la cuna

El éxito del velocista mexicano no es obra de la casualidad, sino de un proceso que comenzó prácticamente desde su nacimiento. “Este es el resultado de mucho esfuerzo de parte de él y de la constancia. Una de las cosas más importantes, aparte de la pasión, es la disciplina. Como dijo mi esposo, aquí vienen a cosechar los frutos no de meses, sino de años atrás. El corazón se acelera, pero al mismo tiempo estamos confiados de todo el esfuerzo que ha tenido Andrés en muchísimos años; antes de caminar, ya nadaba”, reveló la madre del campeón.

Por su parte, Walter Dupont destacó el sacrificio familiar que implica mantener la cercanía con un atleta de nivel internacional, quien recientemente concluyó sus estudios en la Universidad de Stanford y ya se encuentra desarrollándose en el ámbito laboral. “Aquí nos toca disfrutarlo. Lo vemos cada que podemos, cada dos o tres meses cuando menos, pero siempre tratamos de verlo lo más que se pueda”, concluyó el padre orgulloso del multimedallista en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Con el respaldo de su familia y el talento que lo caracteriza, Andrés Dupont no solo se consolida como el rey de la velocidad en México, sino como un ejemplo de que las medallas más valiosas se construyen en equipo, desde el hogar.

DCO