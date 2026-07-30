Triplemanía 34 se hace más grande y se realiza en el MGM Grand de Las Vegas; conoce fechas, horarios y todos los detalles

Ante la gran demanda que ha generado la primera Triplemanía que se celebrará en dos noches y dos países este septiembre, Lucha Libre AAA anunció que la función del viernes 11 de septiembre, cuyas entradas ya estaban agotadas y originalmente estaba programada para realizarse en el Luxor de Las Vegas, cambiará de sede y se llevará a cabo en el icónico MGM Grand Garden Arena. La fecha y el horario de inicio del evento se mantienen sin modificaciones.

AAA atraviesa uno de los mejores momentos de su historia, tras el éxito de funciones recientemente como Noche de los Grandes y Verano de Escándalo. Además, Triplemanía 33, celebrada en agosto de 2025 en la Arena CDMX, reunió a 19,691 aficionados, estableciendo un récord de asistencia y convirtiéndose en la edición con mayor audiencia y recaudación en la historia del evento.

La cartelera de este año reunirá a algunas de las máximas figuras de la lucha libre mundial, entre ellas Dominik Mysterio, Rey Mysterio, Hijo del Vikingo, Psycho Clown, La Catalina, Rey Fénix y muchos más.

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AAA is bigger than EVER with Triplemanía 34 moving to the MGM Grand Garden Arena!!



Triplemanía 34 will take place across Friday, September 11 & Sunday, September 13!! 🔥



Read more: https://t.co/Xri7ngJUNK pic.twitter.com/NifALSprUK — WWE (@WWE) July 30, 2026

Roster de Triplemanía 34 al momento

Rey Mysterio

Dominik Mysterio

Penta Zero Miedo

El Hijo del Vikingo

El Grande Americano

Psycho Clown

Pagano

Dr. Wagner

Dragon Lee

Mr. Iguana

Lola Vice

La Catalina

Lady Flammer

¿Cuándo y cómo comprar la preventa de Triplemanía 34?

La preventa exclusiva de WWE para los boletos del MGM Grand Garden Arena comenzará el lunes 3 de agosto a las 12:00 pm, tiempo del centro de México, antes de la venta general al público, que iniciará el martes 4 de agosto a las 10:00 am (tiempo del Pacífico) a través de AXS.com. Los aficionados que ya adquirieron sus boletos recibirán más información en los próximos días.

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