Triplemanía 34 se hace más grande y se realiza en el MGM Grand de Las Vegas; conoce fechas, horarios y todos los detalles

Ante la gran demanda que ha generado la primera Triplemanía que se celebrará en dos noches y dos países este septiembre, Lucha Libre AAA anunció que la función del viernes 11 de septiembre, cuyas entradas ya estaban agotadas y originalmente estaba programada para realizarse en el Luxor de Las Vegas, cambiará de sede y se llevará a cabo en el icónico MGM Grand Garden Arena. La fecha y el horario de inicio del evento se mantienen sin modificaciones.
AAA atraviesa uno de los mejores momentos de su historia, tras el éxito de funciones recientemente como Noche de los Grandes y Verano de Escándalo. Además, Triplemanía 33, celebrada en agosto de 2025 en la Arena CDMX, reunió a 19,691 aficionados, estableciendo un récord de asistencia y convirtiéndose en la edición con mayor audiencia y recaudación en la historia del evento.
La cartelera de este año reunirá a algunas de las máximas figuras de la lucha libre mundial, entre ellas Dominik Mysterio, Rey Mysterio, Hijo del Vikingo, Psycho Clown, La Catalina, Rey Fénix y muchos más.
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Roster de Triplemanía 34 al momento
- Rey Mysterio
- Dominik Mysterio
- Penta Zero Miedo
- El Hijo del Vikingo
- El Grande Americano
- Psycho Clown
- Pagano
- Dr. Wagner
- Dragon Lee
- Mr. Iguana
- Lola Vice
- La Catalina
- Lady Flammer
¿Cuándo y cómo comprar la preventa de Triplemanía 34?
La preventa exclusiva de WWE para los boletos del MGM Grand Garden Arena comenzará el lunes 3 de agosto a las 12:00 pm, tiempo del centro de México, antes de la venta general al público, que iniciará el martes 4 de agosto a las 10:00 am (tiempo del Pacífico) a través de AXS.com. Los aficionados que ya adquirieron sus boletos recibirán más información en los próximos días.
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