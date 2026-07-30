Lucha Libre

Triplemanía 34 se hace más grande y se realiza en el MGM Grand de Las Vegas; conoce fechas, horarios y todos los detalles

Triplemanía 34 cambió de sede y ahora se llevará a cabo en el icónico MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada, ciudad conocida por ser hogar de grandes deportes de combate

Triplemanía 34 cambia de sede
Triplemanía 34 cambia de sede Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Ante la gran demanda que ha generado la primera Triplemanía que se celebrará en dos noches y dos países este septiembre, Lucha Libre AAA anunció que la función del viernes 11 de septiembre, cuyas entradas ya estaban agotadas y originalmente estaba programada para realizarse en el Luxor de Las Vegas, cambiará de sede y se llevará a cabo en el icónico MGM Grand Garden Arena. La fecha y el horario de inicio del evento se mantienen sin modificaciones.

AAA atraviesa uno de los mejores momentos de su historia, tras el éxito de funciones recientemente como Noche de los Grandes y Verano de Escándalo. Además, Triplemanía 33, celebrada en agosto de 2025 en la Arena CDMX, reunió a 19,691 aficionados, estableciendo un récord de asistencia y convirtiéndose en la edición con mayor audiencia y recaudación en la historia del evento.

La cartelera de este año reunirá a algunas de las máximas figuras de la lucha libre mundial, entre ellas Dominik Mysterio, Rey Mysterio, Hijo del Vikingo, Psycho Clown, La Catalina, Rey Fénix y muchos más.

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Roster de Triplemanía 34 al momento

  • Rey Mysterio
  • Dominik Mysterio
  • Penta Zero Miedo
  • El Hijo del Vikingo
  • El Grande Americano
  • Psycho Clown
  • Pagano
  • Dr. Wagner
  • Dragon Lee
  • Mr. Iguana
  • Lola Vice
  • La Catalina
  • Lady Flammer

¿Cuándo y cómo comprar la preventa de Triplemanía 34?

La preventa exclusiva de WWE para los boletos del MGM Grand Garden Arena comenzará el lunes 3 de agosto a las 12:00 pm, tiempo del centro de México, antes de la venta general al público, que iniciará el martes 4 de agosto a las 10:00 am (tiempo del Pacífico) a través de AXS.com. Los aficionados que ya adquirieron sus boletos recibirán más información en los próximos días.

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