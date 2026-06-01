¡OFICIAL! Undertaker confirma que Triplemanía 34 se llevará a cabo en Las Vegas

La Triple A por primera vez en Estados Unidos. La lucha libre mexicana sigue creciendo y la AAA anunció este lunes que el evento más grande de la empresa se llevará a cabo en dos noches y una de ellas será en la ciudad de Las Vegas, Nevada, mientras que la segunda función será en la Ciudad de México.

Con esta nueva idea de llevar a cabo el evento en dos veladas, la Triple A promete grandes combates con las estrellas de ambas empresas, además de que seguirán consolidando la marca mexicana desde que la WWE la adquirió.

Two nights, two locations... #AAATriplemania is shaping up to be epic, and you can be a part of it. Register for an exclusive presale this Thursday (6/4) before tickets go on sale this Friday (6/5).



Presale Registration: https://t.co/Q1QnPcSCtp pic.twitter.com/2ZAQGbDSXs — Undertaker (@undertaker) June 1, 2026

Undertaker confirmó la llegada de Triple A al país vecino

Fue a través de sus redes sociales donde The Undertaker y la WWE confirmaron la llegada de la Triple A al país vecino. La primera noche será el viernes 11 de septiembre en el Luxor Las Vegas, donde podremos ver afición de todo tipo disfrutando de la lucha libre mexicana y las estrellas de la Triple A, como El Hijo del Vikingo, La Catalina, Mr. Iguana, entre otros.

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La segunda noche de este evento está programada para que se lleve a cabo el domingo 13 de septiembre en la Arena Ciudad de México, recinto donde cerrará Triplemanía 34 y que consolidará a Triple A como una marca internacional con este paso que están dando en su historia, además de que será uno de los eventos más mediáticos.

La compra de Triple A por parte de WWE le dio una exposición mundial a la marca mexicana y se ha posicionado en el mercado estadounidense, además de que varios gladiadores aztecas han cumplido su sueño de debutar en alguna de las dos marcas de la World Wrestling Entertainment, ya sea RAW o Smack Down.

The atmosphere was electric. The world was watching. History was made.



To all those in attendance in Monterrey and for everyone who watched #AAANocheDeLosGrandes wherever you did…thank you for making it a truly epic night for @luchalibreaaa! pic.twitter.com/9cCnB0kc2G — Undertaker (@undertaker) May 31, 2026

La afición ya se puede dar de alta para la preventa de Triplemanía 34

En el mismo anuncio que realizó The Undertaker en sus redes sociales dejó el link de registro para la preventa de los boletos de Triplemanía 34, la cual se va a llevar a cabo el próximo jueves 4 de junio, mientras que las entradas salen a la venta el viernes 5 del mismo mes.

Para darte de alta tienes que entrar en este link: https://www.wwe.com/triplemania34 y el registro consta de proporcionar los siguientes datos:

Nombre

Apellido

Correo electrónico

País

Ciudad

Código Postal

Además de Triplemanía 34, México tendrá show semanales de la WWE en vivo. Los eventos de RAW y Smack Down volverán a ser emitidas en nuestro país después de 15 años de espera. La primera será el próximo miércoles 9 de septiembre en la Arena Guadalajara, aunque este evento no será televisado.

DCO