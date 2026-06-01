Mundial 2026: Estos son los dorsales que utilizará cada jugador de México en la Copa del Mundo

La Selección Mexicana ya se prepara para iniciar la Copa del Mundo del 2026 y Javier Aguirre ya tiene a sus 26 guerreros que defenderán la camiseta del Tricolor durante el torneo de la FIFA. A 10 días de que arranque la justa también se presentaron los dorsales que utilizará cada futbolista durante el Mundial.

Varios de estos dorsales los ocuparon en el último partido amistoso ante Australia y muchos ya se conocen desde hace años, como el de Guillermo Ochoa. El portero mexicano ocupará su ya clásico ‘13′ en la espalda.

Nuestros corazones hoy laten por el mismo objetivo. Somos todos, somos juntos. 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/DSChFfnIQK — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Estos son los dorsales de los mexicanos para el Mundial 2026

Los dorsales de los mexicanos para el Mundial 2026 ya quedaron elegidos, el ‘10′ será para Alexis Vega, el ‘9′ como de costumbre para Raúl Jiménez y el ‘8′ lo portará Álvaro Fidalgo. Armando ‘La Hormiga’ González se queda con el ‘14′ de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

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Raúl Rangel - 1

Jorge Sánchez - 2

César Montes - 3

Edson Álvarez - 4

Johan Vásquez - 5

Erik Lira - 6

Luis Romo - 7

Álvaro Fidalgo - 8

Raúl Jiménez - 9

Alexis Vega - 10

Santiago Giménez - 11

Carlos Acevedo - 12

Guillermo Ochoa - 13

Armando González - 14

Israel Reyes - 15

Julián Quiñones - 16

Orbelín Pineda - 17

Obed Vargas - 18

Gilberto Mora - 19

Mateo Chávez - 20

César Huerta - 21

Guillermo Martínez - 22

Jesús Gallardo - 23

Luis Chávez - 24

Roberto Alvarado - 25

Brian Gutiérrez - 26

Como regla por parte de la FIFA, los números en los dorsales deben de ir del 1 al 26, sin saltarse alguno y es obligatorio que el dorsal ‘1′ sea ocupado por uno de los porteros.

DCO