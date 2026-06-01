Los elegidos

César Chino Huerta es la gran novedad en la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el tercero que se desarrolle en territorio nacional.

El extremo del Anderlecht volvió a las canchas a inicios de mayo tras cinco meses de inactividad luego de que fue operado por una pubalgia. Javier Aguirre lo esperó y lo incluyó en la convocatoria.

En un principio, la lista de México se daría a conocer este mismo lunes 1 de junio. Pero el Vasco Aguirre se adelantó y entregó el listado final, el cual incluyo a 12 de los mundialistas en Qatar 2022, entre ellos el portero Guillermo Ochoa y el delantero Raúl Jiménez, quienes asistirán por sexta y cuarta vez a la máxima cita, de manera respectiva.

El Dato: De los 23 futbolistas que Javier Aguirre convocó a Sudáfrica 2010, nueve de ellos militaban en Europa, a donde Javier Chicharito Hernández se fue después de aquella Copa del Mundo.

César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Alexis Vega son los otros jugadores que hace tres años y medio fueron dirigidos por Gerardo Martino en Medio Oriente.

Son también 12 los elementos de esta convocatoria que militan en clubes de la Liga MX, de los cuales cinco son de las Chivas (Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González).

Kevin Castañeda y Jesús Gómez, mediocampista y defensa de los Xolos de Tijuana, respectivamente, fueron los dos elementos a los que Javier Aguirre dejó fuera de los 28 elementos que viajaron a Pasadena, California, para el duelo amistoso del fin de semana contra Australia.

9 duelos mundialistas ha jugado México en el país

Raúl Jiménez, Armando González, Roberto Alvarado y Carlos Acevedo fueron los únicos que no tuvieron minutos el sábado en el triunfo por 1-0 sobre los Socceroos, el penúltimo previo al arranque del Mundial 2026.

El veterano portero Memo Ochoa, quien será el primer mexicano en acudir a seis ediciones del certamen, no jugaba desde noviembre del 2024 con el Tricolor, pues Javier Aguirre le dio ingreso en la segunda mitad del cotejo ante Australia en sustitución de Raúl Rangel, quien se perfila para ser el portero titular de México en la Copa del Mundo.

Futbolistas como Carlos Rodríguez y Marcel Ruiz, claves durante el proceso de Aguirre, se quedaron fuera del magno evento. El mediocampista de Cruz Azul no convenció al experimentado estratega en la Fecha FIFA de marzo, mientras que al mediocentro del Toluca lo descartó desde que en abril sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial en la rodilla derecha.

Pese a ello, el integrante de los Diablos Rojos volvió a las canchas, pero el entrenador del club escarlata, Antonio Mohamed, reveló que el originario de Mérida, Yucatán, será operado, pues jugó lesionado la final de la Concacaf Champions Cup ante Tigres.

LA VOZ de Roberto Gómez Bolaños fue la que narró el video en el que se dio a conocer la lista de los futbolistas que representarán al país en la cita máxima ı Foto: Captura de video

Otras ausencias destacadas son las de Diego Lainez e Hirving Lozano. El extremo de Tigres se perderá su segunda justa mundialista, pues el Tata Martino lo cortó de último momento junto con Santiago Gimenez hacia Qatar 2022.

Lainez Leyva fue convocado a los primeros dos juegos del Tricolor en el año, pero una desaprobación a una decisión de Javier Aguirre le habría costado su lugar en el equipo.

En el caso del Chucky, no fue convocado en ninguno de los partidos de este año, además de que el canterano del Pachuca no juega con el San Diego FC desde noviembre del 202, pues fue separado del club de la MLS por problemas de disciplina con el cuerpo técnico que encabeza Mikey Varas.

59 juegos dirigió el Vasco en sus etapas previas con Selección

Se espera que Javier Aguirre ponga lo más cercano al 11 inicial mundialista el próximo jueves en Toluca en el amistoso contra Serbia, selección que no clasificó a la competencia y que no convocó a sus mejores elementos para los amistosos ante el Tricolor y Cabo Verde, con la que ayer sucumbió 3-0.

Corea del Sur y Chequia son los otros integrantes del Grupo A del Mundial 2026, en el que el Tricolor afrontará dos de sus juegos de primera fase en el renovado Estadio Azteca y uno en el AKRON, casa de las Chivas del Guadalajara.

JAVIER AGUIRRE ONAINDIA

EDAD: 67 años

EN EL CARGO DESDE: Agosto 2024

JUEGOS DIRIGIDOS: 28

MUNDIALES COMO DT: 2

SUDÁFRICA SE ATRASA

EL PRIMER RIVAL del Tricolor en el Mundial 2026 tuvo que posponer su viaje a México debido a problemas de visado.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, calificó la situación de “vergonzosa” y le dijo a la Asociación Sudafricana de Futbol que necesita “un informe y se deben tomar medidas contra los responsables de este desastre.

Nos están haciendo quedar como tontos”.

Posteriormente en la red social X dio a conocer que el equipo viaja en el transcurso de hoy.

“Todos los jugadores de @BafanaBafana recibieron sus visados para viajar a Estados Unidos; lo que falta es el del entrenador asistente, el médico del equipo, el jefe de seguridad y un analista”, dijo McKenzie.

Por su parte, Chequia, último rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026, se impuso 2-1 a Kosovo con goles de Tomas Ladra y Adam Hlozek.

Se trató del primer encuentro de los checos tras imponerse a Dinamarca en serie de penaltis en el repechaje de la UEFA para conseguir su pase a la justa.

⬇⬇ PDF COMPLETO AQUÍ ⬇⬇