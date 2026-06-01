Jonas Vingegaard, octavo ciclista en ganar las tres Grandes Vueltas

El ciclista danés Jonas Vingegaard ganó el Giro de Italia y con ellos se convirtió en el octavo corredor varonil en conquistar las tres Grandes Vueltas. Además, lo hizo en un tiempo récord de cuatro años, pues el que menos tiempo había tardado eran Eddy Merckx y Vincenzo Nibali, ambos en seis años.

Vingegaard, quien compite con el Team Visma-Lease a Bike, terminó la carrera de tres semanas con una ventaja general de 5 minutos y 22 segundos en la general sobre el austriaco Felix Gall, que fue segundo. El también austriaco Jai Hindley finalizó tercero, a 6:25.

Jonas Vingegaard ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023, y el año pasado aseguró su primer título de la Vuelta a España. Fue su primer Giro.

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El Dato: El contrato de Jonas Vingegaard con Team Visma vence en el 2028. Una fuerte caída le impidió ir a sus primeros Juegos Olímpicos en la justa de París 2024.

“Es increíble. Es algo con lo que he soñado toda mi vida y ahora poder hacerlo es algo especial”, dijo un emocionado Vingegaard en su primera entrevista como ganador del Giro. “Me faltan las palabras. Fue un día realmente especial, con tanta gente al lado de la carretera, tantos espectadores, fue realmente increíble. Tener el honor de vestir la maglia rosa en las calles de Roma es algo especial. Con estas últimas tres semanas, es simplemente una manera tan bonita de terminar esta carrera”.

El oriundo de Hillerslev se convirtió en el primero en ganar las tres Grandes Vueltas desde que el británico Chris Froome lo consiguió en el 2018, año en el que se coronó precisamente en el Giro de Italia.

Tras cruzar la meta en Roma, el ciclista de 29 años abrazó a su esposa y a sus dos hijos, quienes llevaban réplicas de su maglia rosa de líder.

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“Sí, eso es aún más bonito, también me hace llorar, ellos siempre están ahí para mí”, dijo Vingegaard, que ha celebrado sus cinco victorias de etapa en el Giro besando la foto de su familia que está en el manillar de su bicicleta, antes de besar su anillo de bodas.

Vingegaard también llevó a sus hijos con él al podio, donde le entregaron el Trofeo Senza Fine (Trofeo Sin Fin).

Tras dominar su primer Giro —cumpliendo con las expectativas como favorito antes de la carrera— Vingegaard centrará ahora su atención en el Tour de Francia, mientras intenta convertirse en el noveno hombre en completar el doblete Giro-Tour.

Sin embargo, allí se enfrentará al mayor talento del ciclismo, Tadej Pogacar. El pedalista esloveno, quien se saltó el Giro para centrarse en sumar a sus cuatro títulos del Tour, se convirtió en el primer hombre en 26 años en lograr el doblete Giro-Tour cuando consiguió la hazaña en 2024.

La etapa final del Giro, en gran medida de trámite y que concluyó con ocho vueltas por Roma, la ganó el especialista en sprint Jonathan Milan.

El recorrido de 131 kilómetros comenzó en Roma y luego se dirigió hacia el mar antes de regresar a la capital italiana para el circuito final.

Los corredores estaban tan relajados que se les vio a todos compartiendo una caja de dulces al inicio de la etapa, antes de que también les dieran copas de Prosecco. También se dieron tiempo de posar para fotos de equipo durante el trayecto hacia el mar.

Jonathan Milan, quien había visto cómo otras aspiraciones de ganar etapas terminaban en decepción anteriormente en la carrera, finalmente consiguió su victoria. El italiano superó por poco a su compatriota Giovanni Lonardi y al ciclista francés Paul Penhoët en un sprint masivo.