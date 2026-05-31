Desde Eugenio Derbez hasta Randy Arozarena, el VIDEO que te pondrá la piel chinita con la lista de México para el Mundial 2026

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. En uno de los videos que publicaron en redes sociales reunieron a varias estrellas del deporte, cine, entretenimiento y la música mexicana para dar a conocer los nombres de los futbolistas que portarán la camiseta del Tricolor durante la Copa del Mundo.
Las estrellas que aparecen en este video primero le dan un mensaje a los 26 guerreros de Javier Aguirre a 11 días de enfrentar a Sudáfrica en el Estadio Azteca para el partido inaugural del Mundial 2026 y después comienzan a dar los nombres uno por uno. El que se llevó los reflectores fue Randy Arozarena presentando a Álvaro Fidalgo, dos mexicanos que nacieron donde quisieron.
Estas fueron las estrellas que participaron en el video de México
La Selección Mexicana reunió a varios mexicanos que han puesto el nombre del país en alto para darle ánimos a los jugadores del Tricolor de cara a la Copa del Mundo del 2026, un video muy emotivo para toda la nación a 11 días del gran partido.
El hermoso VIDEO que presentó México para dar a conocer la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026
- Emmanuel - Cantante
- Checo Pérez - Piloto F1
- Eugenio Derbez - Actor
- Lorena Ochoa - Exgolfista
- Rafael Márquez - Exfutbolista
- Místico - Luchador
- Enrique Borja - exfutbolista
- Diego Boneta - Actor
- Fernando Quirarte - Exfutbolista
- Manuel Negrete - Exfutbolista
- Becky G - Cantante
- Randy Arozarena - Beisbolista
- Alejandro Fernández - Cantante
- Hugo Sánchez - Exfutbolista
- Cuauhtémoc Blanco - Exfutbolista
- Ximena Sariñana - Cantante
- Saúl ‘Canelo’ Álvarez - Boxeador
- Ximena Navarrete - 2010 Miss Universo
- Rivers - Streamer
- Jorge Campos - Exfutbolista
- Diana Flores - Jugadora de Flag Football
- Jaime Camil - Actor
Varios de ellos han estado en momentos parecidos a un Mundial de futbol, como Diana Flores que ha ganado con México en Flag Football, Eugenio Derbez que ha participado en largometrajes en diferentes partes del mundo o Checo Pérez que es el mejor piloto de Fórmula 1 en la historia de nuestro país.
DCO