Desde Eugenio Derbez hasta Randy Arozarena, el VIDEO que te pondrá la piel chinita con la lista de México para el Mundial 2026

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. En uno de los videos que publicaron en redes sociales reunieron a varias estrellas del deporte, cine, entretenimiento y la música mexicana para dar a conocer los nombres de los futbolistas que portarán la camiseta del Tricolor durante la Copa del Mundo.

Las estrellas que aparecen en este video primero le dan un mensaje a los 26 guerreros de Javier Aguirre a 11 días de enfrentar a Sudáfrica en el Estadio Azteca para el partido inaugural del Mundial 2026 y después comienzan a dar los nombres uno por uno. El que se llevó los reflectores fue Randy Arozarena presentando a Álvaro Fidalgo, dos mexicanos que nacieron donde quisieron.

Dense 3 minutos y 39 segundos para ver este video de la presentación de la lista de la Selección Mexicana. UNA COMPLETA JOYA 😮‍💨🤩#mexico #FIFA #CopadelMundo pic.twitter.com/9bfOT0F2hp — Diego Chávez (@Diegocod23) June 1, 2026

Estas fueron las estrellas que participaron en el video de México

La Selección Mexicana reunió a varios mexicanos que han puesto el nombre del país en alto para darle ánimos a los jugadores del Tricolor de cara a la Copa del Mundo del 2026, un video muy emotivo para toda la nación a 11 días del gran partido.

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Emmanuel - Cantante

Checo Pérez - Piloto F1

Eugenio Derbez - Actor

Lorena Ochoa - Exgolfista

Rafael Márquez - Exfutbolista

Místico - Luchador

Enrique Borja - exfutbolista

Diego Boneta - Actor

Fernando Quirarte - Exfutbolista

Manuel Negrete - Exfutbolista

Becky G - Cantante

Randy Arozarena - Beisbolista

Alejandro Fernández - Cantante

Hugo Sánchez - Exfutbolista

Cuauhtémoc Blanco - Exfutbolista

Ximena Sariñana - Cantante

Saúl ‘Canelo’ Álvarez - Boxeador

Ximena Navarrete - 2010 Miss Universo

Rivers - Streamer

Jorge Campos - Exfutbolista

Diana Flores - Jugadora de Flag Football

Jaime Camil - Actor

Varios de ellos han estado en momentos parecidos a un Mundial de futbol, como Diana Flores que ha ganado con México en Flag Football, Eugenio Derbez que ha participado en largometrajes en diferentes partes del mundo o Checo Pérez que es el mejor piloto de Fórmula 1 en la historia de nuestro país.

DCO