Copa del Mundo

Desde Eugenio Derbez hasta Randy Arozarena, el VIDEO que te pondrá la piel chinita con la lista de México para el Mundial 2026

La Selección Mexicana presentó su lista con dos videos, pero en uno de ellos reunieron a varias estrellas mexicanas para dar la convocatoria

La Selección Mexicana presentó su lista con varias estrellas de nuestro país.
La Selección Mexicana presentó su lista con varias estrellas de nuestro país. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. En uno de los videos que publicaron en redes sociales reunieron a varias estrellas del deporte, cine, entretenimiento y la música mexicana para dar a conocer los nombres de los futbolistas que portarán la camiseta del Tricolor durante la Copa del Mundo.

Las estrellas que aparecen en este video primero le dan un mensaje a los 26 guerreros de Javier Aguirre a 11 días de enfrentar a Sudáfrica en el Estadio Azteca para el partido inaugural del Mundial 2026 y después comienzan a dar los nombres uno por uno. El que se llevó los reflectores fue Randy Arozarena presentando a Álvaro Fidalgo, dos mexicanos que nacieron donde quisieron.

Estas fueron las estrellas que participaron en el video de México

La Selección Mexicana reunió a varios mexicanos que han puesto el nombre del país en alto para darle ánimos a los jugadores del Tricolor de cara a la Copa del Mundo del 2026, un video muy emotivo para toda la nación a 11 días del gran partido.

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El hermoso VIDEO que presentó México para dar a conocer la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026

  • Emmanuel - Cantante
  • Checo Pérez - Piloto F1
  • Eugenio Derbez - Actor
  • Lorena Ochoa - Exgolfista
  • Rafael Márquez - Exfutbolista
  • Místico - Luchador
  • Enrique Borja - exfutbolista
  • Diego Boneta - Actor
  • Fernando Quirarte - Exfutbolista
  • Manuel Negrete - Exfutbolista
  • Becky G - Cantante
  • Randy Arozarena - Beisbolista
  • Alejandro Fernández - Cantante
  • Hugo Sánchez - Exfutbolista
  • Cuauhtémoc Blanco - Exfutbolista
  • Ximena Sariñana - Cantante
  • Saúl ‘Canelo’ Álvarez - Boxeador
  • Ximena Navarrete - 2010 Miss Universo
  • Rivers - Streamer
  • Jorge Campos - Exfutbolista
  • Diana Flores - Jugadora de Flag Football
  • Jaime Camil - Actor

Varios de ellos han estado en momentos parecidos a un Mundial de futbol, como Diana Flores que ha ganado con México en Flag Football, Eugenio Derbez que ha participado en largometrajes en diferentes partes del mundo o Checo Pérez que es el mejor piloto de Fórmula 1 en la historia de nuestro país.

DCO

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