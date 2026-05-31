¿Quién es la voz del personaje histórico que narró el video de convocados de México al Mundial 2026?

La voz de Roberto Gómez Bolaños se utilizó para la revelación de los 26 convocados de México para el Mundial 2026.

La voz de Roberto Gómez Bolaños, uno de los personajes más históricos de México, fue la encargada de narrar el video en el que se reveló la lista de los 26 futbolistas de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Mediante sus redes sociales, el Tricolor compartió el clip en el que se revelaron los 26 elegidos por Javier Aguirre para representar al país en el magno evento, y se ayudó de la Inteligencia Artificial para que el legendario exactor y exproductor narrara el listado, no sin antes hacer una remembranza de las características del mexicano y de su garra para sobreponerse a momentos difíciles.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

“Hay llamados que no se escuchan, se sienten. Llegan como campana, como latido, como tierra que despierta. Y cuando llaman, sabemos; sabemos porque somos de aquí, de donde se prende una vela cuando no alcanza la explicación”, comienza el video con la voz de Roberto Gómez Bolaños de fondo.

Roberto Bolaños, uno de los principales exponentes de México

Roberto Gómez Bolaños, más recordado como Chespirito, fue un comediante, actor, productor, director y guionista mexicano que nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México y perdió la vida el 28 de noviembre del 2014 en Cancún, Quintana Roo.

Es principalmente recordado por haber sido el creador de las populares series El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, a los cuales interpretó.

El éxito de estas series no solamente fue a nivel nacional, pues en América Latina, principalmente en el Cono Sur, es hasta la fecha uno de los programas favoritos de la gente.

Roberto Gómez Bolaños también es muy recordado por su participación en las películas El Chanfle (1978) y El Chanfle 2 (1982), en las cuales interpretó a un utilero que trabaja para el América, equipo del cual fue un aficionado de hueso colorado.

Roberto Gómez Bolaños resalta fuerza del mexicano

Durante el video con la voz de Roberto Gómez Bolaños de fondo se remarca la fortaleza que tiene el mexicano para salir adelante en momentos complicados, uno de ellos el terremoto en la Ciudad de México en septiembre de 1985, poco menos de un año antes del segundo Mundial en nuestro país.

“Cuando todo cae, levantamos el puño para saber si queda vida y nada más falta una para que lleguen miles. Por eso el llamado vuelve, porque México sabe responder”, dijo la voz de Roberto Gómez Bolaños en esa parte del video.

EVG