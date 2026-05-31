Javier Aguirre presenta la lista final de México para el Mundial 2026; Conoce las sorpresas, bajas y toda la convocatoria

Javier Aguirre ya tiene a sus 26 jugadores para la Copa del Mundo.

Todo listo. Javier Aguirre presentó su lista de 26 futbolistas para disputar su tercera Copa del Mundo al frente de la Selección Mexicana. Desde las instalaciones del XXX, el entrenador azteca reveló a los jugadores que defenderán la camiseta del Tricolor durante el torneo de la FIFA.

En los últimos seis meses antes del Mundial 2026, Javier Aguirre estuvo viajando para visitar a los jugadores en Europa para ver su rendimiento. Bajó a jugadores de su lista y uno de ellos fue Germán Berterame. El ariete mexicano decidió dejar al Monterrey para irse al Inter Miami durante el proceso mundialista y parece que ese cambio le costó su participación en la Copa del Mundo de la FIFA.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Esta es la convocatoria de México para el Mundial 2026

Javier Aguirre vivirá su tercera Copa del Mundo al frente de la Selección Mexicana. Aunque el entrenador mexicano ha sido cuestionado durante todo el proceso mundialista, ya tiene su lista definida y lleva a los mejores jugadores mexicanos del momento.

PORTEROS

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

DEFENSAS

Israel Reyes

Jorge Sánchez

César Montes

Edson Álvarez

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

MEDIOCAMPISTAS

Erik Lira

Luis Romo

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

DELANTEROS

Roberto Alvarado

César Huerta

Guillermo Martínez

Armando González

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Alexis Vega

Jugadores como Guillermo Martínez, Armando González, César Huerta y Luis Chávez lograron subirse al barco en los últimos meses. Los dos delanteros fueron constantes en las primeras convocatorias de Javier Aguirre en este 2026 y los dos futbolistas que militan en Europa lograron recuperarse de una lesión para subirse al barco del Tricolor.

La Selección Mexicana presenta a su lista para el Mundial 2026. ı Foto: Cortesía FMF

México tiene un partido amistoso antes del Mundial 2026

México tendrá una última prueba antes de que tenga su debut en el Mundial 2026. En este encuentro podríamos ver un once inicial que podría asemejarse al que mande Javier Aguirre para el encuentro inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio.

El último sinodal de la Selección Mexicana es Serbia, rival al que enfrentarán en la cancha del Estadio Nemesio Diez el próximo jueves 4 de junio del 2026. Un recinto que le puede meter presión al rival de México por la cercanía que tiene la afición con la cancha.

La Selección Mexicana se enfrentó en sus últimos tres encuentros a rivales que se asemejan a los sinodales con los que el Tricolor se medirá en la fase de grupos de la Copa del Mundo, que son: Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

DCO