Javier Aguirre presenta la lista final de México para el Mundial 2026; Conoce las sorpresas, bajas y toda la convocatoria

Todo listo. Javier Aguirre presentó su lista de 26 futbolistas para disputar su tercera Copa del Mundo al frente de la Selección Mexicana. Desde las instalaciones del XXX, el entrenador azteca reveló a los jugadores que defenderán la camiseta del Tricolor durante el torneo de la FIFA.
En los últimos seis meses antes del Mundial 2026, Javier Aguirre estuvo viajando para visitar a los jugadores en Europa para ver su rendimiento. Bajó a jugadores de su lista y uno de ellos fue Germán Berterame. El ariete mexicano decidió dejar al Monterrey para irse al Inter Miami durante el proceso mundialista y parece que ese cambio le costó su participación en la Copa del Mundo de la FIFA.
Esta es la convocatoria de México para el Mundial 2026
Javier Aguirre vivirá su tercera Copa del Mundo al frente de la Selección Mexicana. Aunque el entrenador mexicano ha sido cuestionado durante todo el proceso mundialista, ya tiene su lista definida y lleva a los mejores jugadores mexicanos del momento.
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PORTEROS
- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo
DEFENSAS
- Israel Reyes
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Edson Álvarez
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
MEDIOCAMPISTAS
- Erik Lira
- Luis Romo
- Obed Vargas
- Gilberto Mora
- Luis Chávez
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Orbelín Pineda
DELANTEROS
- Roberto Alvarado
- César Huerta
- Guillermo Martínez
- Armando González
- Santiago Giménez
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
- Alexis Vega
Jugadores como Guillermo Martínez, Armando González, César Huerta y Luis Chávez lograron subirse al barco en los últimos meses. Los dos delanteros fueron constantes en las primeras convocatorias de Javier Aguirre en este 2026 y los dos futbolistas que militan en Europa lograron recuperarse de una lesión para subirse al barco del Tricolor.
México tiene un partido amistoso antes del Mundial 2026
México tendrá una última prueba antes de que tenga su debut en el Mundial 2026. En este encuentro podríamos ver un once inicial que podría asemejarse al que mande Javier Aguirre para el encuentro inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio.
El último sinodal de la Selección Mexicana es Serbia, rival al que enfrentarán en la cancha del Estadio Nemesio Diez el próximo jueves 4 de junio del 2026. Un recinto que le puede meter presión al rival de México por la cercanía que tiene la afición con la cancha.
La Selección Mexicana se enfrentó en sus últimos tres encuentros a rivales que se asemejan a los sinodales con los que el Tricolor se medirá en la fase de grupos de la Copa del Mundo, que son: Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.
DCO