Sudáfrica en graves problemas y aún no viaja a México para el Mundial 2026; ¿Qué pasó con los Bafana Bafana?

El Mundial 2026 está a 11 días de iniciar y las selecciones participantes van llegando poco a poco a la ciudad donde tendrán su campamento; sin embargo, el combinado de Sudáfrica tiene serios problemas con 20 jugadores y aún no realizan el viaje a Pachuca, donde estarán concentrados durante la Copa del Mundo de la FIFA.

El problema que tienen los Bafana Bafana es con sus visas americanas, ya que a 20 de ellos aún no les han entregado este documento y es necesario, ya que su segundo encuentro del Mundial 2026 es en Estados Unidos ante Chequia, así que necesitan su visa sí o sí antes de viajar a México para el torneo internacional. Además, informaron que las visas de dos miembros del cuerpo técnico fueron declinadas.

Si leen que la delegación de Sudáfrica no ha podido iniciar su viaje a México por retraso en sus visados, una clarificación importante: el problema es con las visas para Estados Unidos, donde jugarán su segundo partido, ante Chequia. pic.twitter.com/v2BHyWAfmN — Luis Herrera (@luisrha) May 31, 2026

Sudáfrica volverá a un Mundial de la FIFA después de 16 años

Sudáfrica llevaba 16 años sin aparecer en un Mundial de la FIFA; la última vez que lo hicieron fue en 2010, cuando fueron anfitriones del torneo y también se midieron a México en el partido inaugural, aunque en esta ocasión luce complicado su panorama por el tema de sus visados.

Sin embargo, la última vez antes del 2026 que los Bafana Bafana clasificaron a un Mundial tras conseguir su boleto en las eliminatorias fue para la edición de Corea-Japón 2002; en aquella ocasión quedaron eliminados en la fase de grupos y cuatro años después quedaron fuera de la justa.

El combinado de Sudáfrica iniciará su participación en la Copa del Mundo enfrentando a México en el partido inaugural en el Estadio Azteca; después se verán las caras con Chequia en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, y su tercer encuentro será ante Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey.

DCO