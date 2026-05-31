Fuera de Canchas

Sudáfrica en graves problemas y aún no viaja a México para el Mundial 2026; ¿Qué pasó con los Bafana Bafana?

La Selección de Sudáfrica es el primer rival de México en el Mundial 2026, pero los Bafana Bafana aún no realizan el viaje a América de cara a su debut

Sudáfrica es el primer rival de México en el Mundial 2026.
Sudáfrica es el primer rival de México en el Mundial 2026. Foto: X @BafanaBafana
Por:
Diego Chávez Ortiz

El Mundial 2026 está a 11 días de iniciar y las selecciones participantes van llegando poco a poco a la ciudad donde tendrán su campamento; sin embargo, el combinado de Sudáfrica tiene serios problemas con 20 jugadores y aún no realizan el viaje a Pachuca, donde estarán concentrados durante la Copa del Mundo de la FIFA.

El problema que tienen los Bafana Bafana es con sus visas americanas, ya que a 20 de ellos aún no les han entregado este documento y es necesario, ya que su segundo encuentro del Mundial 2026 es en Estados Unidos ante Chequia, así que necesitan su visa sí o sí antes de viajar a México para el torneo internacional. Además, informaron que las visas de dos miembros del cuerpo técnico fueron declinadas.

Sudáfrica volverá a un Mundial de la FIFA después de 16 años

Sudáfrica llevaba 16 años sin aparecer en un Mundial de la FIFA; la última vez que lo hicieron fue en 2010, cuando fueron anfitriones del torneo y también se midieron a México en el partido inaugural, aunque en esta ocasión luce complicado su panorama por el tema de sus visados.

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Sin embargo, la última vez antes del 2026 que los Bafana Bafana clasificaron a un Mundial tras conseguir su boleto en las eliminatorias fue para la edición de Corea-Japón 2002; en aquella ocasión quedaron eliminados en la fase de grupos y cuatro años después quedaron fuera de la justa.

El combinado de Sudáfrica iniciará su participación en la Copa del Mundo enfrentando a México en el partido inaugural en el Estadio Azteca; después se verán las caras con Chequia en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, y su tercer encuentro será ante Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey.

DCO

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