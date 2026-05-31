Con vehículos en cenizas y negocios vandalizados fue como terminaron los festejos de fans del PSG (VIDEO)

El Paris Saint-Germain logró vencer al Arsenal para convertirse en bicampeón de la Champions League. Este logro lo festejaron los ultras del PSG por todo lo alto en la capital de Francia, aunque los disturbios por parte de los aficionados llegaron a tragedia porque las imágenes tras las celebraciones dejaron vehículos en cenizas y varios negocios vandalizados.

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver que había zonas en París en las que los fans del PSG reunieron varias bicicletas y las prendieron en fuego. Además de que rompieron vidrios de varios comercios e incendiaron vehículos en las calles de su ciudad que hoy en la mañana amanecieron en cenizas.

🇫🇷 PARIS LE LENDEMAIN DE LA VICTOIRE DU PSG...

Qu'est-ce que ça serait s'ils avaient perdu ? 🤔 pic.twitter.com/Ybg7857iZ7 — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) May 31, 2026

El PSG organizó un evento para celebrar el título de la Champions League

El Paris Saint-Germain regresó a París con el trofeo de la Champions League en sus manos y organizaron un evento abajo de la Torre Eiffel, en el que se dieron cita varios fans del conjunto parisino para celebrar el bicampeonato del club.

Con una pasarela fue como llegaron los jugadores del PSG y Luis Enrique con la Orejona en la mano; llegando al escenario, agradecieron a todos los aficionados por su apoyo en la final y que ahora volverán a buscar el título de la Copa Intercontinental en diciembre y el cetro de la Supercopa de Europa ante el Aston Villa.

Cabe recalcar que el año pasado, cuando el PSG ganó su primer trofeo de la Liga de Campeones, la capital de Francia también se prendió en llamas por los festejos de los ultras del Paris Saint-Germain, que han demostrado ser una afición fiel, pero un tanto conflictiva.

🚨GRAVE - Franceses comemoraram o título do PSG destruindo Paris, tacando fogo em tudo que viam pela frente pic.twitter.com/12zaXgO1Ks — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) May 31, 2026

¿Cuándo se juega la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa?

El PSG puede sumar un trofeo más a sus vitrinas después de conseguir la Champions League ante el Arsenal en Budapest, ya que se enfrentarán ante el ganador de la Europa League después de la Copa del Mundo.

La Supercopa de Europa se llevará a cabo el miércoles 12 de agosto en el Stadion Salzburg, en Salzburgo, Austria, recinto que recibirá por primera vez una final de un torneo de clubes de la UEFA.

El Paris Saint-Germain se enfrentará al Aston Villa para definir al ganador de la Supercopa, además de que estos dos clubes podrían volver a verse las caras en la próxima temporada de la Champions League.

DCO