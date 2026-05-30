Final PSG vs Arsenal: Sigue EN VIVO todas las acciones del partido por el título de la Champions League

La Champions League llegará a su fin este sábado con el encuentro entre el PSG y el Arsenal, dos clubes que ya ganaron el trofeo de su liga local y ahora buscan convertirse en los reyes de Europa si logran levantar la Orejona.

El Puskás Arena es el recinto encargado de recibir a los dos clubes y a ambas aficiones para vivir una edición más de la final de la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain busca el bicampeonato y el Arsenal quiere ganar por primera vez la Liga de Campeones.

¡ARRANCA LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE! - 1′

Arranca el encuentro en Budapest entre PSG y Arsenal, 90 minutos que prometen muchísimas emociones y si no tenemos campeón se jugará el alargue y tanda de penaltis. Los parisinos quieren el bicampeonato y el Arsenal busca su primera Orejona.

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¡YA SE ENTONA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS LEAGUE!

El Puskás Arena luce repleta y los 22 protagonistas ya están en el campo de juego, así que eso significa que el himno de la Champions League ya se está escucha a segundos de iniciar el partido.

The Killers está en la final de la Champions League

The Killers fue la banda elegida para poner el ambiente previo al inicio de la gran final de la Champions League. La banda estadounidense cantó sus mejores éxitos frente a la afición del PSG y el Arsenal que ya está ansiosa de que inicie el encuentro.

Estas son las alineaciones oficial para la final de la Champions League

PSG: Matvéi Safónov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Wilian Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé.

ARSENAL: David Raya, Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié, Declan Rice, Lewis-Skelly, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Leandro Trossard, Kai Havertz.

Los equipos salen a calentar previo a la final

A poco más de media hora de iniciar la final de la Champions League, los dos equipos ya salieron al campo del Puskás Arena para realizar el calentamiento previo al partido por el título. Tanto el PSG como el Arsenal ya sienten la vibra de la afición que no ha dejado de alentar a su club desde que arribaron al estadio.

DCO