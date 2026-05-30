Rommel Pacheco honra al talento joven en la Copa Conade

EL ESTADIO Olímpico Universitario fue el escenario de la premiación de los primeros campeones y campeonas de la Copa Conade, evento que forma parte del primer Mundial Social México 2026, que a su vez es uno de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA, que inicia este 11 de junio en la capital del país.

El evento, que estuvo encabezado por Rommel Pacheco Marrufo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), e Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), forma parte de una iniciativa impulsada por el gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar la salud, el bienestar y la cohesión social entre niñas, niños y jóvenes.

“Ustedes, estos 24 equipos, son lo mejor de lo mejor del país”, dijo Pacheco en su intervención ante un Estadio Olímpico expectante. El también deportista expresó con emoción que este tipo de eventos deportivos centrados en las generaciones más jóvenes impulsan el talento, pues se espera que las y los ganadores puedan integrarse a clubes de Primera División, así como representar al país a nivel global.

El Tip: El 11 de junio de 2026 el Estadio Azteca, ubicado al sur de la Ciudad de México, será el primero en la historia en albergar tres juegos de apertura de una Copa del Mundo.

“Éste es el semillero más grande que se haya creado, y de la mano de la Federación Mexicana de Futbol están las visorias y todos los programas para que algún día los ganadores pueden formar parte de un club de Primera División y de la Selección Mexicana”, agregó Rommel Pacheco.

Los triunfadores tuvieron que eliminarse desde fases regionales, municipales, y entre 1 millón 200 mil niñas y niños, provenientes de más de 22 mil 200 escuelas en todo el país. Este torneo, aseguró Pacheco, se repetirá año con año y no quedará sólo como una novedad por la Copa del Mundo 2026, de la cual México es sede al lado de Estados Unidos y Canadá.

“Este es un evento que sirve para reunir a los mejores talentos del país. Es de gran importancia para la Selección Mexicana que cada vez haya más niños y niñas jugando futbol en todo México”, apuntó el representante de la FMF, Ivar Sisniega.

Los campeones de educación básica varonil y femenil tendrán la oportunidad de convivir de cerca con las selecciones nacionales correspondientes, durante un entrenamiento y un partido. Este encuentro será en la Fecha FIFA, después del Mundial 2026, en octubre o noviembre.

Mientras tanto, en la Olimpiada Nacional, el equipo campeón en cada una de las dos categorías (Sub-14 y 15) van a jugar en la Supercopa ante la Selección Mexicana de la especialidad.

“Éste es un esfuerzo que se hace para que los jóvenes que quieran ser futbolistas sepan que el camino es el trabajo del Gobierno federal y la FMF”, agregó Ivar Sisniega.

El medallero se abrió con el título de Nuevo León en la categoría Sub-14 Femenil, que se impuso 2-1 al Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME). Le siguió el campeonato de Aguascalientes Sub-14 Varonil sobre Nayarit, por pizarra de 3-0.

En la rama Sub-15 Femenil, el IMME dio cuenta de Jalisco en la final por 3-1. Y para cerrar la primera jornada de medallas estuvo Tamaulipas en la Sub-15 Varonil, venciendo a Coahuila 8-7 en una cerrada final que se definió en penaltis.

Antes de la entrega de premios, el grupo Picus entonó sus mayores éxitos y puso a vibrar a los asistentes.

El Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria fue el escenario en donde se jugaron las finales y donde tuvo lugar la premiación, mismo donde se jugó la más reciente final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, con los celestes levantando el título del Clausura 2026.