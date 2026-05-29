Marcelo Flores y su inesperada reacción tras ser convocado al Mundial 2026 con Canadá (VIDEO)

Marcelo Flores decidió realizar el ‘One Time Switch’ ante la FIFA para poder defender los colores de Canadá como futbolista profesional y, después de ser borrado por la Selección Mexicana, el delantero de los Tigres recibió su convocatoria con el conjunto de la Hoja de Maple para el Mundial 2026.

El hermano de Tatiana Flores se encuentra en la concentración con Tigres de cara a la final de la Concacaf Champions Cup ante el Toluca y vivió su llamado con Canadá para la Copa del Mundo acompañado de sus compañeros. En el video se puede ver cómo André-Pierre Gignac se emociona por el llamado de Marcelo Flores y, detrás del canadiense, pasa ‘El Búfalo’ Aguirre, que también luce contento por la buena noticia de su compañero.

💛🇨🇦 Gracias, Marcelo, por compartir estas noticias con tu equipo, tu familia. pic.twitter.com/cG2O9uN5lZ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 30, 2026

Marcelo Flores eligió a Canadá sobre Inglaterra y México

Marcelo Flores tenía la oportunidad de defender los colores de la Selección Mexicana y decidió hacerlo por un tiempo; sin embargo, en el proceso de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo del 2026, fue borrado completamente del Tricolor y decidió irse con Canadá.

El delantero canadiense tenía la oportunidad de vestir los colores de México por sus padres y de Inglaterra por el tiempo que vivió en Europa cuando militó en las fuerzas básicas del Arsenal, aunque nunca pudo dar el salto al primer equipo de los Gunners de Mikel Arteta.

Con su cambio ante la FIFA, Marcelo Flores logró colarse en la lista de Canadá para el Mundial 2026 y participar en su primera Copa del Mundo. El debut del conjunto de la Hoja de Maple será el viernes 12 de junio, cuando se midan a Bosnia y Herzegovina en la cancha del BMO Field de Toronto.

DCO