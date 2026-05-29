Marcelo Flores al Mundial 2026; el jugador de Tigres es convocado por Canadá para la Copa del Mundo

Canadá ya se prepara para iniciar su participación en el Mundial 2026 y este viernes reveló su lista de 26 jugadores para afrontar este reto como coanfitrión del evento de la FIFA. El entrenador Jesse Marsch llamó a los mejores jugadores canadienses y en la lista está incluido Marcelo Flores.

Fue hace algunos meses cuando Marcelo Flores dejó de ser convocado por la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo del 2026. El técnico estadounidense decidió convencer al delantero de Tigres para que defienda los colores de la escuadra de la Hoja de Maple en la justa veraniega.

Our stage. Our moment. Our Game Now!



The chosen 26 to represent our nation at a home World Cup! ⬇️



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Marcelo Flores decidió representar a Canadá sobre México

Marcelo Flores creció como futbolista en las categorías inferiores del Arsenal, pero el delantero mexicano nunca pudo dar el salto al primer equipo de Mikel Arteta, que acaba de salir campeón de la Premier League, así que regresó a México para jugar con los Tigres de la UANL.

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Flores tenía la posibilidad de jugar con tres selecciones: Canadá por su lugar de nacimiento, México por la nacionalidad de su padre e Inglaterra por el tiempo que vivió en Europa y consiguió la nacionalidad inglesa.

Sin embargo, Marcelo Flores jugó algunos partidos con el primer equipo de la Selección Mexicana, pero tras ser borrado para este Mundial 2026, el ariete canadiense decidió cambiarse al combinado de la Hoja de Maple y logró subirse al barco para disputar el Mundial este verano.

💛🇨🇦 Gracias, Marcelo, por compartir estas noticias con tu equipo, tu familia. pic.twitter.com/cG2O9uN5lZ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 30, 2026

Canadá tendrá dos amistosos antes del Mundial 2026

Marcelo Flores reportará con el equipo de Jesse Marsch en un par de días, ya que todavía tiene un juego pendiente con los Tigres, la final de la Concacaf Champions Cup ante el Toluca, así que podría llegar a tiempo para el primero de dos compromisos amistosos de Canadá antes del Mundial 2026.

El conjunto de la Hoja de Maple se verá las caras el lunes 1 de junio ante Uzbekistán y cuatro días más tarde se enfrentarán a su similar de Irlanda en su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo de la FIFA.

El arranque del Mundial 2026 para los canadienses será viernes 12 de junio cuando se vean las caras contra Bosnia y Herzegovina en la cancha del BMO Field en la ciudad de Toronto.

DCO