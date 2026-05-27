Astro Luna: Resultado del último sorteo hoy 27 de mayo

El sorteo Súper Astro brinda dos oportunidades al día para que las personas en Colombia puedan probar su suerte en los juegos de azar, brindando premios a más de 7 mil ganadores diarios.

Por la noche, el Astro Luna permite que los jugadores puedan recibir una premiación generosa, que incluso en ocasiones implementa promocionales para sus clientes de canales retail y digitales.

Astro Luna también ofrece actividades exclusivas para generar una relación de confianza y cercanía, con la finalidad de que las y los jugadores de la comunidad se fidelicen con el sorteo.

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En La Razón te compartimos los números ganadores del miércoles 27 de mayo del sorteo colombiano Sinuano Noche.

¿Cómo se juega Astro Luna?

Este juego de suerte y azar permite realizar apuestas desde 500 hasta 10 mil pesos colombianos, y para esto se debe escoger un número de cuatro cifras; además de uno o todos los signos zodiacales.

Para poder ganar los números elegidos deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.

Resultados Astro Luna 27 de mayo de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Astro Luna realizado hoy miércoles 27 de mayo:

Número ganador:

Signo zodiacal:

¿A qué hora es Astro Luna?

Súper Astro Luna se juega en los siguientes horarios:

Lunes a Viernes: 22:50 horas

Sábados: 22:42 horas

Domingo y días festivos: 20:30 horas

¿De cuánto es el premio?

El premio se brinda por medio por de un pago llamado contrapartida, pues de acuerdo con el número de aciertos que se tengan en una apuesta el juego multiplica por 100, mil y 42 mil el valor que se apueste.

Para poder ganar se debe acertar a las cuatro cifras, a las últimas tres cifras o a las últimas dos cifras en orden de izquierda a derecha con un signo.

4 cifras en orden más el signo : Paga 42 mil veces lo apostado

3 últimas cifras en orden más el signo : Paga mil veces lo apostado

2 últimas cifras en orden más el signo: Paga 100 veces lo apostado

¿Cómo cobrar el premio del Astro Luna?

Los premios menores a 182 UVT; es decir 9.532.068 pesos colombianos, serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor.

Mientras que quienes resulten ganadores de los premios iguales o mayores a 182 UVT; es decir 9.532.068 pesos colombianos, deben presentarse en un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador.

El premio se paga en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque de gerencia a nombre del primer beneficiario, con cruce restrictivo para consignar únicamente en la cuenta bancaria del primer beneficiario.

Para poder cobrar el premio de Astro Luna se debe presentar el tiquete original, y este no debe presentar tachones ni enmendaduras; además, debe estar correctamente diligenciado en cada campo de forma legible.

También se debe presentar el documento de identidad válido del ganador, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, carné diplomático, pasaporte vigente, o PPT (Permiso de protección temporal)

Además, se debe verificar el término de caducidad establecido en el artículo 12 de la ley 1393 de 2010, y el cálculo del pago del premio se realiza sobre el valor apostado y no por el valor total pagado del tiquete.

Sigue aquí en La Razón toda la información y resultados actualizados de este y más sorteos de Colombia y México.

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