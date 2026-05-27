EU mata a dos hombres en nuevo ataque contra ‘narcolancha’ en el Pacífico

Estados Unidos ataca embarcación supuestamente vinculada con el narcotráfico y mata a dos tripulantes.

Estados Unidos mató a dos hombres este miércoles en el más reciente ataque a una embarcación supuestamente vinculada con el tráfico de drogas a través de aguas internacionales del océano Pacífico.

Según el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), los supuestos “narcoterroristas” surcaban “rutas conocidas” del crimen organizado, cuando se llevó a cabo el “ataque cinético” que terminó con los tripulantes “abatidos”.

“No se reportaron daños a fuerzas militares de Estados Unidos”, precisó el Comando Sur, que enmarcó el ataque en la Operación “Lanza del Sur”, una campaña militar para combatir supuestas rutas marítimas del narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico Oriental.

On May 27, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/qKvSjxpk3P — U.S. Southern Command (@Southcom) May 28, 2026

Ayer, 26 de mayo, el Comando Sur mató a un hombre tras lanzar un ataque a otra embarcación sospechosa en aguas del Pacífico.

Al menos dos tripulantes sobrevivieron y se notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos “para activar el sistema de búsqueda y rescate”.

Un hecho similar ocurrió el pasado 8 de mayo, cuando otro ataque dejó a un sobreviviente y a dos presuntos narcotraficantes muertos.

On May 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/3TmhGECgYB — U.S. Southern Command (@Southcom) May 27, 2026

Suman 195 muertes reportadas en 59 ataques

De acuerdo con un recuento de CNN, desde el 2 de septiembre, cuando comenzaron las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe y el Pacífico, se han reportado 195 muertes reportadas en 59 ataques diferentes.

Tan solo en mayo se contabilizaron 10 muertes reportadas en cinco ataques. Durante abril, el ejército de Estados Unidos realizó ocho en los que fueron abatidos 22 presuntos “narcoterroristas”.

Más temprano este 27 de mayo, Donald Trump aseguró que el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por vía marítima ha disminuido en un 97 por ciento.

En diciembre de 2025, el presidente republicano firmó una orden ejecutiva para clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva, medida que se sumó a otras acciones emprendidas contra el narcotráfico, como la designación de cárteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Pr su parte, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió, sin abundar, que Estados Unidos “irá a la guerra contra los cárteles”.

Hegseth ha reconocido la “colaboración sin precedentes” del gobierno de México en la lucha contra los cárteles de la droga, aunque ha sugerido elevar el alcance de las acciones.

“Que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”, declaró el pasado 12 de mayo ante un comité de la Cámara de Representantes

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cehr