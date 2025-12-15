Trump: fentanilo, arma de destrucción masiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden que clasifica al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, como parte de su estrategia frontal contra el narcotráfico y de los esfuerzos del gobierno estadounidense para enfrentar la crisis de opioides que ha afectado al país en los últimos años.

Aunque no se conocen detalles, esta medida permitiría ampliar las facultades del gobierno federal para combatir su producción, tráfico y distribución, además de endurecer las sanciones contra los grupos criminales involucrados.

Durante su mensaje, el republicano aseguró que el fentanilo ha provocado una crisis sin precedentes en EU, con decenas de miles de muertes por sobredosis cada año, por lo que, afirmó, debe ser tratado con el mismo nivel de gravedad que otras amenazas estratégicas.

Además, acusó a los cárteles mexicanos de ser responsables de dañar a la sociedad estadounidense con esta droga y afirmó que su gobierno no permitirá que esta situación continúe.

El Dato: Al comienzo de su mandato, Trump clasificó a los cárteles de la droga como “organizaciones terroristas”, medida que, según juristas, abre la puerta a acciones militares directas.

“El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico”, afirmó Trump, al señalar que su producción y venta “por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financia las operaciones de estas entidades, que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo, y les permite socavar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra nación”.

“Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200 mil y 300 mil personas al año a causa del fentanilo. Se habla de 100 mil, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor”, aseguró el magnate.

Según la orden ejecutiva firmada por Trump, “el fentanilo ilícito está más cerca de ser un arma química que una droga”. “Dos miligramos, una cantidad casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal, es una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto de sobredosis de fentanilo”, añadió.

El anuncio se dio en el marco de la entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera con México, un reconocimiento otorgado a integrantes de las Fuerzas Armadas que participan en operaciones de apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El republicano también destacó que durante su mandato se ha logrado, según él, “una reducción del 50 por ciento en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera”, y aseguró que China está “colaborando estrechamente” con Estados Unidos “para reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía”, así como de sus precursores químicos.

Estas declaraciones se dan en un contexto en el que Donald Trump ha insistido en la posibilidad de una intervención militar en territorio mexicano para combatir al narcotráfico.

La decisión se da como respuesta a las miles de muertes asociadas al consumo ilegal de esta sustancia. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 250 mil personas murieron entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, como el fentanilo.

Admite huachicol... “¡Pero nomás tantito!”

› Por Ángel Molina

Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños del concurso Miss Universo, reconoció ante la Fiscalía General de la República (FGR) haber participado en el contrabando de combustible desde Guatemala... “¡Pero nomás tantito!”.

El regiomontano dijo que “únicamente” estuvo involucrado en dos operaciones, en las que, según él, invirtió 4.2 millones de pesos que le generaron ganancias de 1.2 millones. Las declaraciones se desprenden de un escrito de 15 puntos presentado ante las autoridades, cuyo objetivo fue obtener el beneficio del criterio de oportunidad, en calidad de testigo colaborador, y evitar la prisión.

El Tip: Tras estos señalamientos, el certamen de belleza Miss Universo informó que su sede oficial, que operaba en la Ciudad de México, será trasladada a Nueva York.

Asimismo, declaró que parte del combustible obtenido mediante actividades ilícitas era resguardado en el predio conocido como La Espuela, ubicado en Querétaro, dentro de las instalaciones de la empresa Ferropolymers. Según el recurso presentado ante la autoridad, Rocha Cantú entregó dos millones 100 mil pesos a finales de noviembre y diciembre de 2024. Posteriormente, a finales de febrero de 2025, recibió el capital con los intereses.

Aunque la FGR lo ubica como integrante de una red delictiva dedicada al tráfico de hidrocarburos, Rocha Cantú sostuvo que su participación fue limitada y exclusivamente financiera.

No obstante, las investigaciones lo ubican como parte de un grupo delictivo en el que también participan Jacobo Reyes León, El Yaicob, excandidato del PRD a la alcaldía San Martín de las Pirámides, Estado de México, y Daniel Roldán Morales, El Inge, ambos señalados como integrantes de la organización criminal.

Según información publicada por un diario nacional, Rocha Cantú negó los señalamientos en su contra por presunto tráfico de armas; sin embargo, reconoció que se le facilitó los trámites para obtener licencias de portación de armas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR