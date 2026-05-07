Irán acusa que EU atacó petroleros y posiciones costeras en Ormuz

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar este miércoles en el estrecho de Ormuz, luego de que Teherán acusara a Washington de violar el alto al fuego vigente mediante ataques contra embarcaciones iraníes y zonas costeras estratégicas.

De acuerdo con autoridades iraníes, fuerzas estadounidenses atacaron dos buques, entre ellos un petrolero iraní, además de realizar bombardeos en áreas cercanas a la isla de Qeshm y otros puntos del sur iraní.

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes respondieron “de inmediato” con ataques dirigidos contra buques militares estadounidenses desplegados al este del estrecho de Ormuz y en las inmediaciones del puerto de Chabahar.

ATAQUE IRANI TIENE RESPUESTA INMEDIATA DE EEUU



"Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo. Los tres destructores resultaron ilesos, pero los atacantes iraníes sufrieron graves daños.



Fueron… pic.twitter.com/OHS8l0qzen — 5toPoder La Verdad sin Miedo (@5toPoderSM) May 8, 2026

La nueva confrontación ocurre apenas semanas después de que ambos países anunciaran una tregua tras meses de enfrentamientos y operaciones militares en Medio Oriente. Sin embargo, el cese al fuego ya mostraba señales de fragilidad debido a incidentes previos en la zona marítima más importante para el comercio petrolero mundial.

Estados Unidos rechazó las acusaciones iraníes y aseguró que sus operaciones en Ormuz tienen carácter “defensivo”, argumentando que buscan garantizar la seguridad del tránsito marítimo comercial frente a presuntas amenazas iraníes.

No obstante, reportaron que este nuevo intercambio de fuego representa uno de los episodios más graves desde el inicio de la tregua del pasado abril.

El presidente Donald Trump advirtió que Washington podría emplear “mayor fuerza” si Irán no acepta un acuerdo definitivo para estabilizar la región y reabrir completamente el estrecho de Ormuz, punto estratégico por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

La crisis ha generado preocupación en los mercados energéticos y entre gobiernos occidentales debido al riesgo de interrupciones en el suministro global de crudo, así como por la posibilidad de una escalada militar más amplia en Medio Oriente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL