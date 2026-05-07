Así es el ratón ciervo, transmisor del hantavirus en América

El virus se contagia a través del contacto con sus desechos

Aunque en el Cono Sur el protagonista es el ratón colilargo, en gran parte del continente americano destaca el ratón ciervo, un animal pequeño que, pese a su apariencia inofensiva, porta una de las variantes de hantavirus más letales para el ser humano.

Mientras las autoridades internacionales investigan el brote en el crucero MV Hondius, la ciencia investiga a los responsables biológicos, los roedores silvestres.

A diferencia de las ratas que suelen verse en las ciudades, el hantavirus proviene de especies salvajes que habitan en bosques, campos y matorrales.

Los expertos advierten que las cepas americanas son considerablemente más agresivas que las europeas o asiáticas, derivando en complicaciones cardiorrespiratorias graves con una alta tasa de mortalidad.

Sus dos variantes pueden presentar la cepa del virus ı Foto: Especial

¿Cómo identificar al ratón ciervo?

El ratón ciervo posee características físicas muy específicas que lo distinguen del ratón doméstico común.

Su lomo es de color café claro o marrón rojizo, mientras que su vientre, pecho y patas son de un blanco o gris blanquecino, con una línea divisoria muy clara en los costados.

Posee ojos negros, grandes y saltones, acompañados de orejas proporcionalmente grandes y peludas.

A diferencia de las colas desnudas de los ratones urbanos, la del ratón ciervo está cubierta de pelos finos y es bicolor, oscura en la parte superior y clara en la inferior.

¿Dónde vive el ratón ciervo?

Este roedor no suele invadir viviendas urbanas, pero es un habitante común de áreas rurales y lugares de recreación al aire libre.

El riesgo para el humano ocurre cuando las personas entran en contacto con sus excretas como la orina, heces o saliva.

El hantavirus no enferma al ratón, pero este lo elimina constantemente a través de sus desechos.

Cuando estos se secan y se mezclan con el polvo, pueden ser inhalados por las personas, iniciando el ciclo de infección que hoy mantiene en alerta a la comunidad científica global.

¿Todos los ratones están contagiados?

Es importante precisar que no todos los roedores portan el patógeno. De hecho, solo una pequeña proporción de la población de ratones, como el colilargo o el ratón ciervo, es portadora del virus en condiciones normales, estimándose generalmente en un 7%.

Sin embargo, este porcentaje puede aumentar drásticamente durante las llamadas “ratadas”, eventos de proliferación masiva de roedores provocados por fenómenos naturales, como la floración masiva de la caña colihue, lo que eleva el riesgo de exposición para los seres humanos que transitan por sus hábitats.

Los expertos sugieren que, al limpiar graneros o áreas rurales que hayan estado cerradas, se utilice protección respiratoria y se humedezcan las superficies con soluciones desinfectantes para evitar que el polvo y el virus se suspenda en el aire.