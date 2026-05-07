¿Podría el hantavirus causar una nueva pandemia? Lo que dicen los expertos y la OMS

Ante la creciente inquietud global por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ha dejado un saldo de tres víctimas mortales y ocho casos vinculados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió este jueves un mensaje.

El mensaje resulta ser de aliento, los expertos internacionales aclaran que la dinámica de transmisión de este virus es radicalmente distinta a la de los coronavirus o la influenza.

“Quiero ser clara, esto no es el SARS-CoV-2. No es el inicio de una pandemia como la de COVID-19. Se trata de un brote localizado en un entorno muy específico”, señaló Maria van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias de la OMS.

La tranquilidad de los expertos se debe que la cepa Andes detectada en el barco requiere de un contacto prolongado e íntimo para pasar de una persona a otra, a diferencia del COVID-19 que se propaga masivamente por el aire.

Además, la OMS define lo ocurrido como un “clúster” en un entorno confinado, lo que facilita el control mediante el aislamiento de los pasajeros.

So far, eight cases of #hantavirus have been reported, including three deaths.



While this is a serious incident, @WHO assesses the public health risk as low.



WHO will continue to work with all relevant governments and partners to provide care for those who are affected, protect… pic.twitter.com/NEBHXrqurT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 7, 2026

Finalmente, se señala la baja eficiencia de contagio, ya que, aunque es una enfermedad grave, la transmisión entre humanos sigue siendo poco frecuente y difícil de sostener fuera de círculos muy cercanos.

¿Por qué el hantavirus no es una amenaza pandémica como el COVID-19?

A diferencia de la crisis sanitaria iniciada en 2020, el hantavirus presenta barreras biológicas y logísticas que facilitan su contención, teniendo diferencias clave que no la hacen una pandemia en potencia.

Contagio ineficiente: A diferencia del COVID-19, no se transmite masivamente por el aire, requiere contacto directo con animales o condiciones muy específicas entre humanos.

Transmisión lineal: El contagio entre personas es raro y exige contacto íntimo y prolongado. La cadena se rompe rápido porque el virus sobrevive poco tiempo fuera del cuerpo.

Sin propagación asintomática: El virus solo se contagia cuando ya hay síntomas claros, lo que facilita aislar a los enfermos y frenar el brote a tiempo.

Enfermedad conocida: Se estudia desde los años 50, por lo que ya existen protocolos probados de diagnóstico y aislamiento para controlarlo.

Tedros Adhanom, director de la OMS, concluyó que las herramientas de salud pública actuales son suficientes para contener este brote sin que represente una amenaza para la seguridad sanitaria mundial.