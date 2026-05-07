Hantavirus: Azafata es hospitalizada tras contacto con mujer muerta del crucero

Una azafata fue hospitalizada luego de tener contacto con uno de los pasajeros que viajaba a bordo cel crucero MV Hondius; se señala que dicho pasajero podría ser la mujer que falleció por hantavirus.

Desde las últimas horas de este 6 de mayo una azafata de la aerolínea de Países Bajos KML se encuentra en aislamiento en un hospital ubicado en Ámsterdam, esto luego de haber mantenido contacto con pasajera del crucero con casos confirmados de hantaviris.

Presuntamente la azafata mantuvo contacto con una de las persona que falleció por hantavirus, y esta persona era la pareja sentimental del hombre de 70 años de edad que falleció por el virus de los Andes.

La mujer que iba a volar por medio de la aerolínea KLM tuvo contacto directo con el hombre de origen holandés que falleció por hantavirus; y esta realizaría un viaje desde Johannesburgo a Ámsterdam.

El hantavirus puede contagiarse por contacto cercano y prolongado de persona a persona ı Foto: Especial

La mujer holandesa de 69 años de edad habría sido trasladada a Johannesburgo, Sudáfrica; tras dos semanas del fallecimiento de su esposo, para dirigirse en vuelo a Ámsterdam.

Sin embargo, debido a que su estado de salud era delicado, la mujer fue desembarcada del vuelo. Se señala que la mujer se desplomó en el aeropuerto y perdió la vida un día después en un hospital cercano.

Se están realizando pruebas a la azafata está hospitalizada con la finalidad de descartar o confirmar un posible contagio de hantavirus.

Avión de KLM ı Foto: Especial

Contagio de hantavirus en crucero

Este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que otro pasajero del crucero vinculado al brote de hantavirus fue hospitalizado en Zúrich luego de haber regresado a Suiza.

Durante una conferencia de prensa, el director general de la OMS informó que hasta el momento se han notificado ocho casos de hantavirus, de los cuales tres personas fallecieron y cinco ya fueron confirmados como hantavirus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus precisó que la transmisión de persona a persona en brotes de hantavirus; o virus de los Andes, se ha asociado “con el contacto estrecho y prolongado, particularmente entre miembros del hogar, parejas íntimas y personas que brindan atención médica”

Apuntó que el primer caso de hantavirus fue un hombre que desarrolló síntomas desde el 6 de abril y que perdió la vida el 11 de abril; sin embargo, no se tomaron muestras debido a que sus síntomas eran similares a los de otras enfermedades respiratorias, por lo que no se tenía sospecha de hantavirus.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS ı Foto: Captura de pantalla

Precisó que la esposa de este hombre también presentaba síntomas y que su estado de salud empeoró durante el vuelo del 25 de abril y perdió la vida el 26 de abril, por lo que se tomaron muestras y se confirmó que se trataba de hantavirus.

“Se tomaron muestras, que fueron analizadas en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y se confirmó que se trataba de hantavirus” precisó el director general de la OMS.

La segunda muerte fue la de una mujer que desarrolló síntomas el 28 de abril y perdió la vida el 2 de mayo; mientras que un hombre acudió al médico el 24 de abril y fue evacuado el 27 de abril en la isla de Acensión a Sudáfrica, en donde permanece en cuidados intensivos.

Dos personas se encuentran estables en el hospital, mientras que otro pasajero del crucero es asintomático y se encuentra en Alemania; y el octavo caso se registró en un hombre que desembarco en Santa Elena y presentó síntomas en Zúrich.

Pese a que Ghebreyesus señaló que debido a que el virus tiene un periodo de incubación de hasta seis semanas y pueden existir más casos, aseguró que “la OMS evalúa el riesgo para la salud pública como bajo.”

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