Estados Unidos divulga nota suicida de Epstein

UN JUEZ FEDERAL de Estados Unidos hizo pública ayer una presunta nota de suicidio atribuida al financiero Jeffrey Epstein, encontrada supuestamente por su excompañero de celda en una prisión de Nueva York.

El documento fue incorporado al expediente judicial por el juez Kenneth Karas, quien supervisa el caso relacionado con Nicholas Tartaglione, exrecluso que compartió celda con el multimillonario acusado de tráfico sexual de menores.

La nota inicia con la frase: “Me investigaron durante meses, ¡¡¡No encontraron nada!!!”, y continúa con una línea que ha generado especulaciones sobre la muerte de Epstein: “Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós”.

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De acuerdo con registros del tribunal, Nicholas Tartaglione aseguró hallar el mensaje en julio de 2019, luego de que Jeffrey Epstein fuera encontrado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello dentro del Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan. Aunque sobrevivió a ese incidente, dos semanas más tarde fue encontrado muerto en su celda a los 66 años.

La autenticidad de la supuesta carta no ha sido confirmada por autoridades ni medios de EU. Sin embargo, el documento salió a la luz después de que The New York Times solicitara al tribunal divulgar el expediente que describía el hallazgo.