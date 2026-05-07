Trump perfila posible acuerdo con Teherán tras “muy buenas” pláticas

Una mujer iraní camina por una calle cerca de un mural en Teherán, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Washington e Irán sostuvieron “conversaciones muy buenas” durante las últimas horas y afirmó que existe una posibilidad real de alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra, levantar el bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz y abrir una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Desde el Despacho Oval, el magnate describió el momento diplomático como uno de los más importantes desde el inicio de la ofensiva militar lanzada por su país e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Aunque evitó fijar un plazo para recibir una respuesta definitiva de Teherán, dejó claro que la Casa Blanca considera cercano un entendimiento.

El Dato: El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Qalibaf, escribió que “La Operación ‘Confía en mí, hermano’ fracasó”, “Ahora volvemos a la rutina con la Operación Fauxios”.

“Estamos en buena forma”, declaró. “Ahora lo estamos haciendo bien, y tenemos que obtener lo que tenemos que obtener. Si no hacemos eso, tendremos que dar un gran paso más. Pero dicho esto, quieren hacer un trato”.

El republicano añadió que las conversaciones desarrolladas durante las últimas 24 y 44 horas permitieron avances significativos y sostuvo que “es muy posible” alcanzar un acuerdo.

Al ser cuestionado sobre si existe una fecha límite para recibir una respuesta iraní respecto a la propuesta estadounidense, respondió de manera ambigua. “Nunca hay un plazo; sucederá. Sucederá, pero nunca hay un plazo”, afirmó.

Insistió además en que su prioridad es impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. “Irán no puede tener armas nucleares, y no las tendrán, y han acordado eso, entre otras cosas”, sostuvo, aunque no ofreció detalles sobre compromisos concretos asumidos por Teherán.

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En Truth Social, combinó el mensaje conciliador con advertencias militares. Señaló que, si Irán rechaza el pacto promovido por Washington, EU responderá con ataques “de una mayor intensidad”.

“Si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin”, escribió.

El mandatario sostuvo que, de concretarse el acuerdo, el bloqueo naval terminaría y el estrecho de Ormuz volvería a estar abierto para todas las naciones, incluido Irán.

En ese sentido, se espera que Irán entregue su respuesta a los mediadores para poner fin a la guerra este jueves, dijo una fuente regional a CNN. El país persa revisó la propuesta estadounidense, según una fuente que indicó que ambas partes avanzan hacia un acuerdo para poner fin a la guerra.

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NEGOCIACIÓN EN FASE CRÍTICA. Más temprano ayer, el portal Axios informó que la Casa Blanca espera respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas, en lo que funcionarios de EU consideran el mayor acercamiento desde el inicio de la guerra.

Según el reporte, Washington trabaja en un memorando de entendimiento de una página destinado a poner fin a las hostilidades y establecer un marco para negociaciones posteriores sobre el programa nuclear iraní.

La propuesta incluiría concesiones de ambas partes. Irán aceptaría una moratoria en el enriquecimiento nuclear, mientras Estados Unidos levantaría sanciones económicas y liberaría miles de millones de dólares de fondos iraníes congelados. Asimismo, ambas partes eliminarían restricciones relacionadas con el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Funcionarios estadounidenses reconocieron, sin embargo, que persisten divisiones dentro del liderazgo iraní y que alcanzar un consenso entre las distintas facciones políticas y militares podría resultar complicado.

Pese a ello, la Casa Blanca considera que las conversaciones atraviesan el momento más favorable desde el comienzo del conflicto. Funcionarios citados por Axios señalaron que la decisión del magnate de suspender el operativo naval respondió directamente a los avances observados en las negociaciones y al interés de evitar el colapso del frágil alto al fuego.

Del lado iraní, las autoridades confirmaron que evalúan la propuesta de Washington. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Baqaei, explicó que Teherán analiza los términos antes de emitir una posición definitiva.

“La propuesta está siendo evaluada por Irán y, una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní”.

VÍA CON PRESIÓN. Mientras tanto, Irán reorganizó el control marítimo en el estrecho de Ormuz. La televisión estatal Press TV informó sobre la creación de la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico, organismo encargado de coordinar el tránsito de embarcaciones en la zona.

Según el reporte, los buques deberán solicitar permisos previos y adaptar sus operaciones a nuevos protocolos establecidos por Teherán para atravesar la vía.

La Organización Portuaria y Marítima iraní aseguró además que los puertos del país están “plenamente preparados” para brindar asistencia técnica, servicios marítimos y apoyo médico a las embarcaciones comerciales.

Asimimo, la Guardia Revolucionaria iraní garantizó que habrá “paso seguro” una vez neutralizadas las amenazas externas y establecidos los nuevos protocolos de navegación.

El bloqueo iraní provocó fuertes repercusiones económicas internacionales al interrumpir el flujo de petroleros y elevar los precios de combustibles. Teherán avanzó en iniciativas para formalizar el cobro por tránsito marítimo.

En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió el levantamiento sin condiciones del bloqueo tras hablar con el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian.