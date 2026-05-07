Contagios de Hantavirus obliga traslados a Países Bajos

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius elevó la alerta sanitaria internacional después de que laboratorios de Sudáfrica y Suiza confirmaran la presencia de la cepa Andes, la única variante del virus con evidencia documentada de transmisión entre humanos. Mientras continúan las evacuaciones médicas desde Cabo Verde hacia Países Bajos, autoridades sanitarias reconstruyen el recorrido de los pasajeros para determinar el origen de los contagios.

El Ministerio de Salud de Argentina informó ayer que la pareja de ciudadanos neerlandeses relacionada con el caso índice recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de abordar el crucero el 1 de abril. Ambos ingresaron al país el 27 de noviembre y se desplazaron por distintas zonas patagónicas donde existe registro de circulación de la cepa Andes.

El Dato: LA AUTORIDAD sanitaria de EU afirmó que el riesgo para la población de su país es muy bajo y aseguró que coordina acciones con autoridades nacionales e internacionales.

Las autoridades detallaron que los viajeros cruzaron a Chile el 7 de enero y, desde entonces hasta el embarque en Ushuaia, realizaron trayectos en zigzag entre Argentina, Chile y Uruguay. Debido a que la incubación del hantavirus puede durar entre una y ocho semanas, el gobierno argentino evitó señalar el lugar exacto donde ocurrió el contagio.

Aunque Tierra del Fuego no registra presencia de la cepa Andes desde 1996, el virus sí circula en provincias como Chubut, Río Negro y Neuquén, además del sur chileno. Por ello, equipos técnicos viajarán a Ushuaia para efectuar capturas y análisis de roedores en zonas vinculadas con el recorrido de los afectados y detectar posibles reservorios naturales.

Argentina anunció además que enviará el ARN del virus Andes a España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido para facilitar diagnósticos y protocolos de tratamiento. También distribuirá insumos suficientes para realizar alrededor de 2 mil 500 pruebas.

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La Organización Mundial de la Salud confirmó que tres personas consideradas casos sospechosos fueron evacuadas del barco para recibir atención médica especializada en Países Bajos. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo, señaló que el operativo fue coordinado con Cabo Verde, España, Reino Unido, así como con autoridades neerlandesas.

Uno de los traslados presentó complicaciones durante el vuelo de evacuación. El avión ambulancia que partió desde Praia debía realizar una escala técnica en Marrakech para repostar combustible, pero Marruecos negó la autorización. La aeronave fue desviada a Gran Canaria.

Ya en territorio español, el médico del vuelo reportó una falla en el sistema eléctrico de soporte del paciente, por lo que el enfermo permaneció dentro del avión conectado a la red energética aeroportuaria mientras se esperaba otra aeronave para completar el trayecto hacia Ámsterdam. Ministerio de Sanidad español aseguró que el caso no representa riesgo para la salud pública.

En Sudáfrica, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles confirmó que dos pacientes dieron positivo a la cepa Andes. Una es una mujer neerlandesa de 69 años que murió en Johannesburgo tras desmayarse en el aeropuerto cuando regresaba a Europa después de la muerte de su esposo en el barco.

El segundo caso es un ciudadano británico hospitalizado en Johannesburgo luego de enfermar entre Santa Elena y la isla Ascensión, en el crucero. La alerta sanitaria también alcanzó a Suiza, donde un pasajero fue hospitaliozado en Zurich.