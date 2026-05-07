Pasajero con hantavirus rompe el silencio sobre la situación en el crucero

El influencer de viajes Jake Rosmarin, uno de los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius, reveló las estrictas medidas sanitarias y el ambiente de incertidumbre que se vive dentro de la embarcación tras el brote de hantavirus que ya dejó al menos tres personas fallecidas y mantiene en alerta a autoridades internacionales.

A través de declaraciones, Rosmarin explicó que los pasajeros tienen restringidas las reuniones en espacios interiores y deben utilizar mascarilla como parte de los protocolos implementados para contener posibles contagios.

“Hay mucha incertidumbre y eso es lo más difícil”, expresó el creador de contenido, quien además detalló que algunas personas optan por recibir alimentos directamente en sus camarotes, mientras que el acceso a cubiertas exteriores permanece permitido únicamente para tomar aire fresco.

DE ÚLTIMO MOMENTO 🚨



PELIGRO SANITARIO 💀 ⚠️.



Jake Rosmarin envía un video desde el crucero MV Hondius donde se dio un brote de Hantavirus, él es uno de los pasajeros afectados.



Ya hay 3 personas fallecidas, el hantavirus es una enfermedad viral grave y mortal. Se transmite… pic.twitter.com/wvMJ46zY0s — Neoliberalover (@neoliberalover) May 5, 2026

El MV Hondius partió el pasado 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, para realizar una expedición por el Atlántico Sur y zonas cercanas a la Antártida. Actualmente, el barco se dirige hacia Canarias, España, después de permanecer frente a Cabo Verde bajo vigilancia epidemiológica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el brote involucra la variante Andes del hantavirus, considerada la única cepa conocida con capacidad limitada de transmisión entre personas, aunque especialistas subrayan que este tipo de contagio sigue siendo poco frecuente.

Hasta el momento se han identificado al menos ocho casos sospechosos y cinco confirmados relacionados con el crucero, mientras pasajeros y tripulación continúan bajo monitoreo médico internacional.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto o inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o heces de roedores infectados. Entre los síntomas más comunes destacan fiebre, dolor muscular, fatiga extrema y problemas respiratorios, aunque en cuadros graves puede derivar en síndrome pulmonar severo.

Pese a la preocupación generada por el brote, la OMS reiteró que el riesgo de una propagación masiva sigue siendo bajo, aunque mantiene la vigilancia epidemiológica sobre los pasajeros que permanecen a bordo y aquellos que desembarcaron en escalas previas del viaje.

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MSL