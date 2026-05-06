¿Cómo se contagió realmente el pasajero del crucero? La OMS revela el origen del primer caso de hantavirus

El inicio de los contagios no fue dentro del barco

La duda sobre cómo un virus típicamente rural llegó a un crucero de expedición en el Atlántico Sur ha sido resuelta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el origen del brote en el MV Hondius se remonta a semanas antes de que el buque zarpara de Ushuaia, Argentina.

El misterio se aclaró al identificar que se trata del virus de los Andes. A diferencia de otros tipos de hantavirus que solo se contagian por ratones, esta es la única variante que puede contagiarse de una persona a otra mediante contacto cercano.

La investigación señala que un matrimonio neerlandés fue el foco inicial del brote tras viajar seis meses en furgoneta por Sudamérica.

Según la OMS, el hombre se contagió antes de abordar el crucero el 1 de abril, pues los síntomas aparecieron solo cinco días después de zarpar.

Ya que en Ushuaia no existe el virus por el clima extremo, se confirmó que el contacto con roedores ocurrió durante su trayecto terrestre por la Patagonia o el sur de Chile.

¿Cómo inició el contagio de hantavirus?

El 11 de abril, el primer enfermo se aisló en su camarote con su esposa. Aunque el capitán aseguró al principio que el barco era seguro y que la muerte no se debió a algo contagioso, el virus de los Andes demostró lo contrario.

🛎️ ¿Qué es el hantavirus?



Se transmite principalmente por inhalación de partículas de roedores infectados (orina, heces o saliva).



Es poco frecuente, pero puede ser grave.



La OPS/OMS monitorea el brote en un crucero.

Jairo Méndez Rico lo explica. pic.twitter.com/spZjoxD0Fm — OPS/OMS (@opsoms) May 6, 2026

El virus se propagó rápidamente debido al contacto cercano: primero enfermó la esposa, quien murió el 26 de abril tras cuidar a su marido. También se contagiaron el médico del barco y su ayudante por atender al paciente en el pequeño camarote.

Finalmente, el brote alcanzó a otros pasajeros, provocando la muerte de una mujer alemana de 80 años el pasado 2 de mayo.

Mientras tanto, la OMS rastrea a los 23 pasajeros que desembarcaron prematuramente en Santa Elena, uno de los cuales ya se encuentra hospitalizado en Zúrich con síntomas confirmados, demostrando la capacidad del virus para viajar por el mundo en un vuelo comercial.