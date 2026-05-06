Crucero infectado: ¿Dónde está y cuál es la trayectoria de evacuación por el virus?

El crucero MV Hondius navega hacia el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife en España, tras sufrir un brote de hantavirus que ha causado la muerte de tres personas. Se espera que el barco llegue este domingo para iniciar el operativo de emergencia.

El proceso contará con el apoyo de organismos internacionales como la OMS para garantizar la seguridad de todos y asegurar que no haya ningún riesgo de contagio para los habitantes de la isla.

La ministra de Sanidad, Mónica García, informó que la evacuación oficial empezará el lunes 11 de mayo.

Trayectoria y logística de evacuación

El plan de rescate está diseñado para ser directo y blindado, comenzando con la llegada y traslado de los pasajeros, quienes al desembarcar en Tenerife serán llevados de inmediato al aeropuerto del sur de la isla.

Para la repatriación internacional, los ciudadanos extranjeros serán enviados a sus países de origen en vuelos coordinados por la Comisión Europea.

Finalmente, los pasajeros españoles deberán cumplir una cuarentena estricta de 45 días, el periodo máximo de incubación del virus, en Unidades de Aislamiento de Alto Nivel dentro del Hospital Militar Gómez Ulla.

La decisión de llevar el barco a Canarias ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno de España y el de las islas.

El presidente canario, Fernando Clavijo, criticó la medida y la calificó como una “falta de lealtad”, pues considera que los pasajeros pudieron ser devueltos a sus países desde Cabo Verde.

Sin embargo, las autoridades de salud defienden la decisión asegurando que Canarias es el puerto seguro más cercano que cuenta con los hospitales y el equipo necesario para manejar una crisis de este tipo, cumpliendo así con las normas internacionales.

⭕ Esto se sabe sobre el hantavirus, el cual causó muertes en un crucero 👇🏻 https://t.co/X2R6p1zflJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 6, 2026

Pasajeros en paradero desconocido

Una de las mayores preocupaciones de la OMS es el rastro de 23 personas que abandonaron el barco en una escala previa en la isla de Santa Elena.

Actualmente, se ha confirmado que uno de estos pasajeros ya se encuentra hospitalizado en Zúrich, Suiza, con síntomas de hantavirus.

El Ministerio de Sanidad asegura que todos los que permanecen en el barco están actualmente asintomáticos, tras la evacuación previa de tres pacientes graves hacia los Países Bajos.