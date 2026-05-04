OMS alerta por hantavirus: Causó 3 muertes en un crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el virus mortal conocido como hantavirus fue detectado en un crucero del océano Atlántico.

Asimismo, precisó que este podría estar relacionado con la muerte de tres personas que se registró en días recientes, y de otras tres que aún reciben atención médica.

La OMS informó que se encuentran coordinando una respuesta internacional luego de que se detectara y confirmara un caso de hantavirus en un crucero que se encontraba en el océano Atlántico.

De acuerdo con el director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi, este evento es grave, pero está contenido, por lo que “no hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje en esta etapa.”

En tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que se encuentra trabajando con los países implicados y los operadores del crucero para poder brindar apoyo en la atención médica de los afectados.

Crucero internacional MC Hondius ı Foto: Especial

Asimismo, el trabajo también consiste en la coordinación de evacuaciones y la evaluación completa del riesgo sanitario que podría representar el hantavirus, con la finalidad de salvar vidas y contener riesgos.

Dos se los pasajeros a bordo del crucero están siendo evacuados de manera coordinada por Cabo Verde y los Países Bajos, y se está dando seguimiento y apoyo a los demás pasajeros y a los tripulantes; además, un pasajero se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica.

¿El hantavirus representa un riesgo?

De acuerdo con la OMS, el caso de hantavirus actual está siendo investigado por medio de pruebas de laboratorio, rastreo epidemiológico y secuenciación genética del virus, y no se ha detectado a otras personas a bordo con síntomas.

El barco está frente a las costas de Cabo Verde, y se pidió a los pasajeros que permanezcan en sus cabinas y “limiten los riesgos mientras se llevan a cabo labores de desinfección y otras medidas preventivas”, de acuerdo con la directora de Preparación y Prevención ante Epidemias y Pandemias de la OMS, la Doctora Maria Van Kerkhove.

Roedor de campo ı Foto: Especial

Pese a que el hantavirus puede ser grave en algunos casos, esta enfermedad nos e transmite fácilmente entre personas, por lo que el riesgo de contagio para la población en general es bajo.

Los síntomas de alguien contagiado con hantavirus aparecen entre una y seis semanas de que la persona estuvo expuesta, y los síntomas más comunes son:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Molestias gastrointestinales, tales como dolor abdominal, náuseas o vómitos

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