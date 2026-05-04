Avioneta se estrella contra edificio en Belo Horizonte, Brasil; hay 2 muertos y 3 heridos

Una avioneta con cinco ocupantes se estrelló el lunes contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil. En total, se reportaron las siguientes cifras: 2 muertos y 3 heridos.

El cuerpo de bomberos local informó que el piloto y el copiloto fueron las personas que murieron tras el accidente que quedó grabado en video.

Los tres pasajeros reportados como heridos se encuentran en estado grave, añadió el cuerpo de bomberos, que destacó que fueron trasladados a un hospital.

Previamente, se informó que había cuatro personas a bordo, pero posteriormente se revisó la cifra.

🇧🇷 | URGENTE: AVIONETA CON 4 OCUPANTES SE ESTRELLA CONTRA EDIFICIO EN BELO HORIZONTE, BRASIL. pic.twitter.com/yC66DOmjWO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 4, 2026

No hubo residentes heridos ni daños estructurales en el edificio, según un comunicado emitido por el cuerpo de bomberos local.

La aeronave despegó a primera hora de la tarde del aeropuerto de Pampulha, a unos 8 kilómetros del centro de Belo Horizonte, con destino a São Paulo, según el cuerpo de bomberos, y permaneció en el aire solo unos minutos antes de estrellarse contra un edificio residencial de tres plantas.

Con información de Reuters.

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JVR