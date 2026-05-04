Visa Americana: Estas son las dos nuevas preguntas que serán clave para negarla o aprobarla

Cuando una persona acude a la cita para tramitar la visa americana deben repsonder una serie de preguntas que se les realizan durante este proceso consular, y pese a que todos los casos son distintos, algunas preguntas son comunes.

Las y los solicitantes de la Visa para poder ingresar a Estados Unidos son cuestionados con la finalidad de que se pueda determinar si cumplen con los requisitos necesarios para calificar a la visa que solicitan.

Recientemente se añadió un nuevo filtro durante la entrevista consular, pues se adicionaron dos preguntas clave para determinar si la Visa estadounidense será otorgada o denegada.

Alerta: En redes sociales está circulando un nuevo video que afirma que Estados Unidos tiene un plan migratorio que otorgaría estatus legal por cinco años a inmigrantes sin antecedentes penales, evitando deportaciones y permitiéndoles trabajar legalmente. Esto es falso. pic.twitter.com/FDdvz7N1Tr — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 28, 2026

Nuevas preguntas para obtener la Visa Americana

Sin importar si la Visa que se solicita será para turismo, para trabajo temporal o para estudiar, estas dos preguntas son clave para poder completar este proceso con éxito y que el trámite sea aprobado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos estableció en sus lineamientos que los funcionarios consulares deben realizar las siguientes preguntas clave:

¿Has sufrido violencia, daño o maltrato en tu país de origen o residencia habitual? ¿Temes sufrir persecución o algún tipo de daño si regresas a ese país?

Estas preguntas serán realizadas con la finalidad de detectar una posible intención de asilo en Estados Unidos por parte de las y los solicitantes, por lo que responder sí a cualquiera de estas podría ser motivo de que la Visa sea negada.

Esto se debe a que las personas únicamente pueden solicitar asilo político cuado se encuentran dentro de Estados Unidos y se demuestre que existe una persecución en su país de origen por religión, motivos políticos o raciales.

Nuevas preguntas para obtener la Visa estadounidente ı Foto: Especial

Además de esto, a partir del 29 de mayo del 2026 quienes soliciten un asilo deben pagar una Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés), y en caso de que no se pague dicha cuota, la solicitud será rechazada automáticamente.

También a principios de este 2026 se implementó la suspensión de visas de inmigrante para los ciudadanos que provienen de 75 países, pues con esto se pretende reforzar el control del sistema migratorio ante el “lto riesgo de depender de beneficios públicos estadounidenses.”

Esta nueva medida no afecta a las personas que ya cuentan con visas de imigrante vigentes; y aunque las y los solicitantes provengan de alguno de los 75 países, tampoco aplica para las visas que sean de turistas.

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