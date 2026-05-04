Servicio Secreto dispara contra un hombre armado en inmediaciones de la Casa Blanca; hay 2 heridos

Servicio Secreto dispara contra un hombre armado en inmediaciones de la Casa Blanca.

Un hombre armado fue baleado por agentes del Servicio Secreto en inmediaciones de la Casa Blanca, dicha situación desató un enfrentamiento que terminó con el atacante herido.

De acuerdo con el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn, el hombre abrió fuego contra las fuerzas del orden cerca del Monumento a Washington. El enfrentamiento a tiros ocurrió en la calle 15 y la avenida Independence.

El sujeto intentó huir cuando agentes uniformados del Servicio Secreto se acercaron a él. Quinn afirmó que el hombre disparó a los agentes, quienes respondieron al fuego.

El hombre armado y un menor fueron llevados a un hospital local. Solo se reveló el estado de salud del pequeño, quien no resultó gravemente herido.

Matt Quinn descartó que el ataque tuviera como objetivo al vicepresidente JD Vance, luego de que su caravana pasó por la zona poco antes del intercambio de disparos.

Después del enfrentamiento, el Servicio Secreto pidió a la gente evitar la zona mientras los equipos de emergencia respondían a la emergencia.

La Casa Blanca estuvo brevemente confinada mientras las autoridades investigaban el incidente. El Servicio Secreto llevó a los periodistas que estaban fuera a la sala de prensa, y Trump continuó su acto sin interrupciones.

🇺🇸🚨 Servicio Secreto confirma tiroteo cerca de la Casa Blanca tras disparos de sospechoso armado.



El atacante fue abatido y hospitalizado, mientras un menor resultó herido de bala sin riesgo vital. Autoridades mantienen alta seguridad e investigan. pic.twitter.com/bv1VtjGuV5 https://t.co/gAFKOTeoI1 — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) May 4, 2026

Segundo incidente de seguridad en 2026

Este incidente es el segundo en el año que ocurre en menos de 2 semanas. El primero se registró el pasado 25 de marzo de 2026, cuando un sujeto armado entró corriendo al salón de eventos del hotel Washington Hilton.

El Servicio Secreto desalojó del lugar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al vicepresidente JD Vance. Todo el acto quedó grabado en un video que fue difundido en las redes sociales.

En este caso, el atacante fue identificado como Cole Tomas Allen, quien fue acusado de tres cargos durante su primera comparecencia ante el tribunal en Washington D.C., entre ellos, el de intentar asesinar al Presidente Donald Trump.

Los otros dos cargos que se presentaron son los siguientes: transportar de un arma de fuego y municiones con la intención de cometer un delito grave y disparo de un arma de fuego durante un delito violento

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JVR