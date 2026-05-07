¿Cuántos casos hay confirmados de hantavirus en Suiza? Se expande el nuevo virus

Las autoridades de Suiza confirmaron este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un caso positivo de hantavirus en un pasajero que desembarcó recientemente crucero MV Hondius tras una travesía por el Atlántico Sur.

El paciente se encuentra ingresado y en condiciones de aislamiento estricto en el Hospital Universitario de Zúrich.

Este caso se suma a los ocho detectados por la OMS a nivel global, de los cuales solo tres cuentan con confirmación total de laboratorio hasta el momento.

El hallazgo del paciente fue posible gracias a un esfuerzo de comunicación internacional. Tras recibir un correo electrónico de la naviera informando sobre la emergencia médica en el barco, el hombre, quien ya presentaba síntomas, acudió voluntariamente al hospital.

El pasajero ya se encuentra bajo tratamiento médico ı Foto: Redes sociales

Tras regresar de Sudamérica con su esposa y hacer escala en Sudáfrica a finales de abril, un ciudadano suizo ha sido identificado como un caso confirmado.

Como medidas de seguridad, el paciente permanece aislado y su esposa ha sido puesta en cuarentena preventiva, aunque ella no presenta síntomas.

Simultáneamente, la OMS y las autoridades suizas aplican el Reglamento Sanitario Internacional para rastrear a todas las personas que tuvieron contacto con el enfermo en los últimos días.

La cepa encontrada es de especial cuidado para la comunidad médica, ya que es la única que permite la transmisión de persona a persona en casos de contacto muy estrecho.

A pesar de esta característica, la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza envió un mensaje de calma: “Es poco probable que se produzcan más casos en el país y, por ahora, no existe peligro para la población general“.

En Suiza, los casos de hantavirus son extremadamente raros y suelen ser importados.

Acciones globales de la OMS

El director general de la organización, Tedros Adhanom, informó que el riesgo general de salud pública sigue siendo bajo.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

Asimismo, se confirmó que tres pacientes con sospecha de contagio ya fueron evacuados a los Países Bajos para recibir tratamiento especializado.

Al mismo tiempo, se ha iniciado un monitoreo exhaustivo tanto de los pasajeros que siguen a bordo del MV Hondius en su ruta hacia Canarias, como de aquellos que ya desembarcaron en otros destinos.

Las autoridades internacionales permanecen en alerta máxima para garantizar que las personas potencialmente expuestas sean monitoreadas y limitar cualquier propagación adicional de esta enfermedad.