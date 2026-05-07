¿Hay una nueva cepa? Investigan hantavirus andino

La confirmación llegó desde los laboratorios de Ginebra y Sudáfrica, el brote que mantiene en vilo al crucero MV Hondius no es un hantavirus común. Se trata del virus de los Andes (ANDV), la variante más agresiva y virulenta de la familia Hantaviridae.

Aunque existen al menos 38 especies de hantavirus, la cepa Andes es la única en el mundo que ha roto la barrera entre especies para permitir el contagio de persona a persona.

Esta característica, sumada a una tasa de letalidad que este año en Argentina ha alcanzado el 31.7%, la convierte en un desafío epidemiológico sin precedentes para las autoridades europeas.

La letalidad es la mayor frente a otras variantes ı Foto: Redes sociales

Tipos de hantavirus

El hantavirus no se comporta igual en todo el mundo. Los expertos distinguen dos grandes grupos basados en su reservorio, es decir el ratón que los porta.

Hantavirus de las Américas (Cepa Andes / Sin Nombre)

Se encuentra principalmente en las regiones de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, donde provoca el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (HPS). Esta enfermedad se caracteriza por síntomas como tos y dificultad respiratoria severa, llegando a una fase crítica de acumulación de líquido en los pulmones.

Posee una letalidad muy alta, con una tasa de mortalidad cercana al 40%, y destaca especialmente por contar con la única variante documentada (cepa Andes) capaz de transmitirse de persona a persona.

Hantavirus de Europa y Asia (Viejo Mundo)

El hantavirus en Europa y Asia causa principalmente la Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (HFRS), una enfermedad cuyos síntomas clave incluyen dolor lumbar intenso, daño renal, enrojecimiento facial y visión borrosa.

A diferencia de la variante americana, su letalidad es variable pero generalmente menor. Además, en estas regiones el contagio es exclusivamente a través de roedores, no se ha documentado la transmisión entre humanos.

La cepa de hantavirus del crucero que salió de Argentina es transmisible entre humanos, afirma la OMS



El navío neerlandés continúa en las costas de Cabo Verde después de que tres personas murieran a bordo por un brote de hantavirus. La OMS ha confirmado que se trata de una rara… pic.twitter.com/RTTFi1T0Mx — DW Español (@dw_espanol) May 6, 2026

¿Qué tan peligrosa es la cepa Andes?

El virus de los Andes es peligroso por su incubación de hasta seis semanas y sus dos etapas. Tras pocos días evoluciona a una fase crítica donde los pulmones se llenan de líquido, provocando una dificultad respiratoria grave que puede ser fatal.

Actualmente, la prioridad de los virólogos es aplicar las lecciones aprendidas en los brotes andinos para evitar que el “contacto estrecho” a bordo se convierta en una nueva cadena de transmisión en suelo europeo.